Sócios do Marítimo já pagaram os custos da assembleia destitutiva

Os preponentes da assembleia destitutiva, que têm em vista a queda da direcção presidida por Carlos André Gomes, deslocaram-se, ao início da tarde, aos serviços administrativos do clube, localizados no Estádio do Marítimo, para entregar os 1.280 euros, valor exigido pela Mesa da Assembleia-Geral para validar o requerimento entregue em 28 de Fevereiro.

O grupo que reuniu mais de 60 assinaturas de associados, sendo que o exigido pelos estatutos é no mínimo 50, aguarda agora a validação do requerimento por parte do presidente da Assembleia Geral do Marítimo.

No dia anterior à entrega das assinaturas, o presidente do Marítimo adiantou que caso vá por diante a assembleia destitutiva que vai apresentar o pedido de demissão.

“(…) se o requerimento entrar não nos resta outra solução que não seja nós pedirmos a demissão e abrir o caminho para estas pessoas, que apresentaram este requerimento, trazerem a solução financeira de futuro do Marítimo”, referiu Carlos André Gomes, em declarações prestadas à margem das eleições para a Associação de Futebol da Madeira, na passada quinta-feira.