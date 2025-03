Doações financeiras para a assembleia destitutiva do Marítimo

Os sócios proponentes da lista que pede a realização de uma Assembleia Geral Destituitiva dos actuais órgãos sociais do CS Marítimo, e em presença da obrigação de pagar a realização desta AG num prazo de 5 dias úteis, criaram, no GofundMe, una plataforma para recolha de doações financeiras, que permitam cobrir os 1280 euros necessários para proceder ao pagamento dessa verba.

"No seguimento do Despacho nº1/2025, do sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo, e de acordo com o Estatuído no Artigo 67º, ponto 1, foi fixado o valor de 1280€ para a concretização e realização da referida Assembleia Geral Extraordinária para apreciação e discussão da actualidade e futuro do Clube Sport Marítimo, sendo que a referida AG reveste-se com carácter destituitivo.

Nesse sentido criou-se a presente acção, com vista ao cumprimento do exigido.", escrevem na plataforma.

Até as 14 horas tinha sido recolhido 9% do valor necessário para o fim pretendido.