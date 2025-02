Após a notícia avançada pelo DIÁRIO, de que Carlos André Gomes apresentaria a demissão caso vá por diante a assembleia destitutiva, três representantes do grupo de associados que está a recolher as assinaturas para esse fim, dirigiram-se ao Estádio do Marítimo e pediram para falar com o dirigente.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, junto de um dos sócios presentes, Carlos André Gomes apenas aceitou receber um, estando neste momento reunido com o mesmo.

A mesma fonte adiantou que “já foram recolhidas mais de 60 assinaturas” e que esta abordagem tem como finalidade “pedir a demissão de Carlos André Gomes antes de proceder à entrega das listas assinadas”.

De acordo com o mesmo, caso o presidente não avance com o pedido de demissão, as “assinaturas serão entregues amanhã ao presidente da Assembleia Geral do Marítimo”.

Presidente do Marítimo demite-se se for apresentado pedido de assembleia destitutiva O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, vai apresentar o pedido de demissão caso vá por diante a assembleia destitutiva. Um conjunto de associados do Marítimo estão a reunir assinaturas de forma a solicitar a realização de uma Assembleia Geral com o intuito de afastar Carlos André Gomes da actual direcção do clube.

Segundo a mesma fonte, na reunião o presidente do Marítimo admitiu que "irá apresentar a sua demissão, após a entrada das assinaturas".