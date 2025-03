Falta o pagamento para que a assembleia destitutiva seja aceite

O presidente da Assembleia Geral do Marítimo, Tranquada Gomes, analisou as assinaturas dos sócios do Marítimo que constam no requerimento- entregue na última sexta-feira- que pede uma assembleia destitutiva tendo em vista queda da actual Direcção do Marítimo presidida por Carlos André Gomes. Contudo, a validação ainda não aconteceu porque está em falta o pagamento, 1280 euros, por parte dos preponentes da assembleia destitutiva, dos custos para a realização da referida assembleia, sendo que esta é uma das exigências que constam nos estatutos do Marítimo para a realização de uma assembleia geral. Este pagamento tem que ser efectuado nos próximos cinco dias úteis parte daqueles que fizeram o requerimento.

Num comunicado publicado no site do Marítimo, o presidente da Assembleia Geral, Tranquada Gomes, fez o ponto da situação sobre o requerimento da assembleia destitutiva.