ACIF vai apoiar 460 empresas com Aceleradora de Comércio Digital

A ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, em parceria com a AIP – Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria e com a CCIPD – Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, vai apoiar aproximadamente 460 empresas através do projecto Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira, financiado pelo PRR- Plano de Recuperação e Resiliência.

A Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira foi apresentada esta terça-feira, 25 de Fevereiro, pela ACIF com a colaboração da Câmara Municipal da Calheta, no Centro Social do Estreito da Calheta.

A apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da RAM “Melhor Comércio na Madeira” esteve a cargo de Vítor Henriques, Gestor do Projeto de transformação digital, e contou com a participação da vice-presidente do Município da Calheta, Doroteia Leça, e do secretário-geral da ACIF-CCIM, Assis Correia.

Através do projecto, será prestado acompanhamento e apoio a pequenas empresas do sector do comércio e serviços na transformação digital. As empresas podem receber um apoio até 2 mil euros, sendo que o valor total disponível é de cerca de 567 mil euros.

A Aceleradora de Comércio Digital da RAM foi constituída pela ACIF-CCIM, em parceria com a AIP – Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria e com a CCIPD – Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esta iniciativa prevê apoiar micro, pequenas e médias empresas dos setores do comércio e dos serviços, enquadradas em determinados CAE, tendo como objetivo incentivar a digitalização, através de um diagnóstico de maturidade digital, da recomendação de um plano de transição, de acompanhamento à criação, ou reforço, da sua presença digital, da adaptação do seu modelo de negócio e da mediação de um rol de serviços digitais, aos quais a adesão será simplificada e apoiada por um catálogo de serviços acreditados.