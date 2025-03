A Alta Autoridade para a Comunicação Social ainda existe?

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), que tem Miguel Pita como cabeça-de-lista às 'Regionais', defende "um maior rigor por parte da AACS (Alta Autoridade para a Comunicação Social) e da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) na resposta às denúncias e irregularidades do sector". Mas será que a AACS ainda existe?

Foi o partido que deu a conhecer tamanha reivindicação na sequência da reunião convocada pelo Sindicato de Jornalistas da Madeira para discutir os desafios que esta classe profissional enfrenta diariamente. O problema é que, talvez por desconhecimento ou equívoco, o ADN fica a dever ao rigor nesta abordagem. Isto porque a Alta Autoridade para a Comunicação Social foi extinta há mais de 19 anos.

A AACS esteve em funções entre os anos 1990 e 2006. Foi extinta a 17 de Fevereiro de 2006, na data da tomada de posse dos primeiros membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), criada pela Lei n.º 53/2005 de 8 de Novembro.

O regulador dos média em Portugal é portanto a ERC, que tem natureza jurídica de entidade administrativa independente, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, e acolhe como objetivo primordial a regulação e a supervisão de todas as entidades que, sob jurisdição do Estado português, prosseguem actividades de comunicação social.

Entre as atribuições que se encontram sob a alçada da ERC, consta o assegurar o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no espaço mediático. Igualmente, zelar pela não concentração da titularidade das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, pela sua independência perante o poder político e o poder económico e garantir a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião.

Segundo o regime jurídico aplicável, a ERC define livremente a orientação das suas actividades, sem sujeição a quaisquer directrizes ou orientações por parte do poder político, em estrito respeito pela Constituição e pela lei, e rege-se pelo disposto nos seus Estatutos, pelas disposições legais que lhe sejam especificamente aplicáveis e, subsidiariamente, pelo regime aplicável aos institutos públicos.

ERC revela actividade em 2024

Quanto ao rigor da sucedânea da AACS, “na resposta às denúncias e irregularidades do sector", o DIÁRIO desconhece o âmbito e os casos que a ADN alegadamente envolve na apreciação feita, mas pediu explicações à ERC que até às 18h não foram dadas. Contudo, considera que a actividade deliberativa do regulador em 2024 é elucidativa do trabalho feito.

O Conselho Regulador da ERC aprovou um total de 571 deliberações. As temáticas mais expressivas prenderam-se com a Renovação de Licenças de Rádio (234), com o Rigor Informativo (66), com as Eleições (43), com o Direito de Resposta (37) e com a Transparência dos Media (26).

A rádio foi o tipo de meio de comunicação social (OCS) mais visado, de forma isolada, no conjunto das deliberações emitidas pelo Conselho Regulador com uma proporção de 51,84% (296 deliberações). Seguiu-se a Televisão, com 108 deliberações (18,91%), a Internet com 61 deliberações (10,68 %) e a Imprensa com 40 deliberações (7,01 %). As queixas e participações que incidem sobre situações que envolvem OCS diferentes ou que se apresentam em formatos distintos, bem como decisões que respeitem a entidades credenciadas para realização de sondagens surgem categorizados com o tipo “Diversos” e representaram um peso de 11,56 %, com 66 deliberações.

Os 3 programas de televisão mais visados nas deliberações aprovadas pela ERC em 2024 são o “Jornal Nacional” da TVI (11), o "Jornal da Noite" da SIC (6) e o "Dois às 10", da TVI (5).

Os 3 jornais mais visados são o DIÁRIO de Notícias da Madeira (12) - quase exclusivamente no âmbito de procedências dos recursos interpostos pelo JPP no âmbito do ‘Direito de Resposta’, algumas delas parciais em que os recorrentes acabaram por reformular o texto original, expurgando-o de referências “deproporcionadamente desprimorosas” ou “sem relação directa e útil” com o texto a que respondiam, como aliás foi sempre solicitado pela Direcção do DIÁRIO na recusa inicial, como prevê a lei -, o Expresso (12) e o Correio da Manhã (9).

Em 2024 verifica-se a aprovação de uma deliberação sobre a cobertura noticiosa do acontecimento “Guerra na Ucrânia”, e uma deliberação relativa ao conflito entre Israel e o Hamas.

No ano 2024, a ERC analisou também participações e queixas que foram inicialmente apresentadas a outras instituições, mas cuja competência cabe a esta Entidade. As instituições que as encaminharam foram a Comissão Nacional de Eleições (CNE) (13); a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial (CICDR) (2) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) (1).

O Conselho Regulador também respondeu no ano passado, sob a forma de Parecer, a uma iniciativa legislativa na sua esfera de atribuições que lhe foi submetida pelo Ministério da Cultura sobre o projecto de Decreto-Lei que designa as autoridades competentes e o coordenador dos serviços digitais em Portugal. Por sua iniciativa a ERC remeteu também uma proposta de revisão da Lei n.º 78/2015, de 29 de julho (Lei da Transparência).

Em 2024, registam-se 34 deliberações em que o Conselho Regulador da ERC decidiu a abertura de processos contraordenacionais a proprietários de órgãos de comunicação social.

Nesse ano, o Conselho deu também por concluídos processos contraordenacionais anteriores, tendo como desfecho a aplicação de 19 coimas, sendo a mais elevada no valor de 75.000 euros, aplicada ao operador de distribuição Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.