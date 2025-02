Sustentabilidade no digital na Ordem dos Engenheiros em destaque em mesa-redonda

O Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira, em parceria com a GDG Madeira e a Ordem dos Engenheiros, realiza uma mesa-redonda, intitulada 'O Digital tem um Futuro Sustentável?', no dia 10 de Março, a partir das 18h45, na sede da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros

Esta iniciativa reunirá especialistas e entusiastas para debater como a inovação tecnológica pode contribuir para um futuro mais equilibrado, abordando temas como a aplicação do blockchain em cadeias de valor sustentáveis, a ludificação digital na recolha e reciclagem de resíduos e o incentivo à sustentabilidade digital em startups e empresas emergentes. Com a duração de uma hora, o evento pretende estimular a reflexão e o debate sobre o equilíbrio entre inovação e responsabilidade ambiental.

O evento contará com a participação de três oradores: Lígia Gonçalves, Carlos Soares Lopes e Pedro Andrade, contando ainda com a moderação de Carlos Abreu, engenheiro de software na Yacooba Labs e organizador de eventos na GDG Madeira.

Lígia Gonçalves, formada em Engenharia Informática e com um mestrado em Desenvolvimento de software, é co-fundadora de uma empresa de jogos mobile que já alcançou mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Carlos Soares Lopes, licenciado em Economia pela Universidade da Madeira e Mestre em Ciências Empresariais pelo ISEG, é Presidente Executivo da Startup Madeira e tem sido uma figura central no desenvolvimento de programas de aceleração e apoio a startups. Pedro Andrade é um estudante de mestrado na Universidade da Madeira que, neste momento, é bolseiro de investigação no projeto Biocomp 3.0 e tem recorrido à tecnologia blockchain para monitorização e otimização de processos sustentáveis.

O evento destina-se a estudantes, profissionais da área tecnológica, empreendedores, investidores e a todos os interessados na convergência entre tecnologia e sustentabilidade. A entrada é livre e gratuita, estando sujeita a inscrição prévia, devido à limitação de lugares. Está prevista a captação de imagem e som para posterior divulgação e encontra-se em avaliação a transmissão online da iniciativa através de uma plataforma de rede social.

Poderá efectuar a sua inscrição através do seguinte link: https://gdg.community.dev/e/m2zzh9/