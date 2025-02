Sindicato dos Jornalistas debate com candidaturas as propostas para o sector da comunicação social da Madeira

A direção regional da Madeira do Sindicato de Jornalistas informa, esta quarta-feira, que irá realizar uma mesa redonda com as candidaturas ás eleições legislativas regionais, que acontece na próxima sexta-feira, dia 28 de Fevereiro, entre as 18h30 e as 20h00, na sua sede no Largo do Corpo Santo, 14, sob a temática das propostas para a comunicação social madeirense.

"Dado o estado da comunicação social na Madeira, e a menos de um mês para as Eleições Legislativas Regionais, esta direção considerou pertinente promover uma mesa redonda com todas as 14 candidaturas para que possam explicar quais as propostas que cada uma apresenta para o setor da Comunicação Social da Madeira", salienta.

"O convite foi lançado às 14 candidaturas, 12 confirmaram a presença: a saber (e pela ordem que aparecem no boletim de voto) CDU, PSD, LIVRE, JPP, NOVA DIREITA, PAN, FORÇA MADEIRA, PS, PPM, BE, CHEGA, ADN e CDS/PP e PSD", refere, sendo que apenas "da parte da IL foi-nos dito que não poderão estar presentes por motivos de agenda".

Refira-se que a moderação está a cargo das jornalistas Erica Franco (DN Madeira) e Cláudia Sequeira (RTP), evento para o qual estão convidados todos os jornalistas.