ISAL lança 3.ª edição de curso de aprendizagem independente no ambiente digital

Ao abrigo do projeto Erasmus+, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) junta-se, pelo terceiro ano consecutivo, a duas universidades europeias – Bjelovar University of Applied Sciences (Croácia) e Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgária) – para a 3.ª edição do curso Independent Learning Strategies in a Digital Environment.

Este curso, conforme explica a instituição de ensino, surge no contexto dos programas intensivos mistos, que se traduzem em cursos de curta duração com uma componente de ensino virtual e uma componente de mobilidade de ensino presencial. O curso visa capacitar os estudantes de ensino superior para a implementação de estratégias de aprendizagem independente em ambiente virtual.

A sessão inaugural decorre esta quarta-feira e conta com a presença de representantes das instituições parceiras: Sancha de Campanella, Vice-Diretora do ISAL, Reneta Bojankova, Vice-Reitora da Sofia University St. Kliment Ohridski, e Tatjana Badrov, Reitora da Bjelovar University of Applied Sciences.

O curso conta com vinte estudantes de ensino superior das instituições parceiras que, após esta componente de ensino virtual, serão acolhidos na Bjelovar University of Applied Sciences, na Croácia, para a componente de ensino presencial.