Nova Direita propõe criação de uma ordem da comunicação social

A Nova Direita propõe a criação de uma ordem da comunicação social.

Paulo Azevedo diz com esta ordem "é a única forma destes profissionais terem respeito na sua carreira".

Não posso aceitar ver bons profissionais impedidos de fazerem o seu trabalho, e de passarem a transparência das notícias para os seus eleitores, por certos grupos de homens que julgam ser donos do mundo. Isto é uma falta de respeito por estes homens e mulheres que tanto lutam para manter a democracia". Paulo Azevedo

Paulo Azevedo garante que com a Nova Direita "os jornalistas podem ver uma luz no fundo do túnel".

Estamos convosco para a vossa defesa e para um futuro com bons ordenados e reconhecimento na vossa carreira". Paulo Azevedo

"Juntos vamos fazer a diferença", garantiu o candidato.