Sátira sai à rua no Funchal no Cortejo Trapalhão

Nesta terça-feira de Carnaval, como é costume, realiza-se o Cortejo Trapalhão, no Funchal.

Este desfile satírico – integrado nas Festas de Carnaval promovidas pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo – pretende ser uma representação do que era feito originalmente e de forma espontânea na Rua da Carreira, na primeira metade do século XX.

O cortejo tem início marcado para as 16 horas, com partida da Avenida Francisco Sá Carneiro. Segue, depois, pela Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assistirá ao desfile, a partir de uma das bancadas colocadas na Avenida Francisco Sá Carneiro.

A criatividade dos participantes não tem limites e contempla quadros que se estendem desde a sátira social e política, ao simples disfarce de caracterização. De realçar que os foliões mais originais, habilitam-se a ganhar prémios monetários até a um valor de 500 euros.

A participação é aberta a todos, nacionais e estrangeiros, podendo fazer-se individualmente ou em grupo, nas diferentes categorias das quatro classes que compõe a classificação: Classe Individual ou Par - Crianças (com prémios entre os 50 e 100 euros), Classe Individual ou Par - Adulto (com prémios entre os 75 e 150 euros), Classe Grupo - Melhor Tema (entre os 300 e 500 euros), Classe Grupo - Melhor Animação (entre os 300 e 500 euros), Classe Grupo - Melhor Animação Escola (prémio de 300 euros), Classe Grupo - Melhor Animação Solidária (prémio de 300 euros), Classe Rei Trapalhão e Travesti (ambos com um prémio de 100 euros).

Ainda pode inscrever-se no “cortejo mais genuíno da Madeira”, entre as 14h00 e as 15h30, na Avenida Sá Carneiro, em frente à Discoteca Vespas.

A entrega dos prémios do Cortejo Trapalhão será feita a partir das 18 horas, no palco da Praça da Restauração.

Tenha ainda em atenção às seguintes alterações rodoviárias, entre as 14 e as 20 horas, devido realização do Cortejo Trapalhão:

Fica interrompida a circulação rodoviária: na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, vias de trânsito Sul da Avenida Arriaga (excepto acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a Sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia a Sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva Saca.

Fica condicionada a circulação rodoviária: na Rua Carvalho Araújo (excepto acesso ao Porto do Funchal e hotéis), no túnel da E.R. 116 (excepto acesso ao Porto do Funchal) e na Rua do Visconde de Anadia a Sul da Ponte do Carmo (com excepção aos transportes públicos e acesso à Rua do Hospital Velho). O trânsito na Rua dos Tanoeiros realiza-se em sentido contrário ao habitual, assim como na Rua 5 de Outubro no segmento compreendido entre a Rua dos Tanoeiros e a Ponte do Bettencourt.

Os horários de funcionamento e trajectos alternativos transportes públicos deverão ser consultados no site da SIGA.

As restrições à circulação rodoviária aplicam-se aos transportes turísticos.

Ficam desactivadas as praças de táxis da Avenida Dr. Sá Carneiro e da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Fica proibido o estacionamento em todas as docas existentes na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, bem como na doca de paragem localizada no passeio Sul da Avenida Dr. Sá Carneiro, a Oeste da passadeira do Hotel CR7 (Sete Mares).

O parque da Praça CR7 na Avenida Dr. Sá Carneiro ficará encerrado. Os parques do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço podem ser acedidos através das vias de trânsito Sul da Avenida Arriaga, com saída pela Rua Cónego Jerónimo Dias Leite e Avenida Arriaga, respetivamente. O parque Almirante Reis terá acesso a partir da Rua D. Carlos I e saída pela Rua Artur Sousa Pinga.

Plaza Madeira celebra Carnaval com actividades para os mais pequenos O PLAZA Madeira vai celebrar a época mais alegre do ano com várias dinâmicas pensadas especialmente para os mais pequenos. O centro comercial, gerido pela Multi Portugal, preparou um programa repleto de atividades gratuitas para que os mais novos possam celebrar esta época com muita diversão.

Mas nem só no centro do Funchal se brinca ao Carnaval nesta terça-feira gorda:

No Monte Palace Madeira, o evento ‘Music at the Monte – Edição de Carnaval’, conhece o seu ponto alto, às 12h30, com uma roda de samba imperdível, em frente ao palácio, reunindo um elenco incrível de músicos: Elisa Silva, André Santos, Francisco Lopes, João Ferreira, Luís Caldeira e Afonso Teles.

A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza também um convívio de Carnaval, com destaque para o concurso ‘Melhor Disfarce’, na sua sede. A concentração dos “mascarados” será a partir das 15 horas. Pelas 15h30 acontece o desfile dos concorrentes.

No hotel Gardens, o Magnolia Lounge será palco do tradicional Baile de Máscaras, com prémio para o melhor disfarce. Para acompanhar, haverá música ao vivo pelos Get2Gether, das 20h30 às 23h00, e desfiles pela trupe Fitness Team às 21h30.

Noutros concelhos:

A freguesia dos Prazeres, na Calheta, volta a organizar o seu desfile de Carnaval, com a saída a partir do adro da igreja, às 14h00. Adivinha-se uma tarde cheia de cor, alegria e muita diversão, com a participação dos 4Litro e do Dj Sérgio Soares.

No mesmo concelho, os hotéis Saccharum e Calheta Beach preparam-se para celebram a terça-feira de Carnaval, com uma programação onde a diversão e a animação serão as protagonistas. No Saccharum, o Fly Bar será o cenário para os Grumpies animarem a noite, das 20h30 às 23h00, seguidos pela apresentação da Associação Batucada, marcada para as 22 horas. Antes, esta trupe atua no Calheta Beach, pelas 21 horas, depois do concerto Miguel Pires Trio.

No Dia do Entrudo, também sai à rua o Cortejo Trapalhão, no Porto Santo. O desfile tem início, às 15 horas, no Centro Comunitário e contará com a participação de duas madeirenses – Animad e Geringonça – que percorrerão as principais ruas da Vila Baleira, terminando na Praça do Município, onde haverá entrega de prémios para os melhores disfarces e, para encerrar em grande, a actuação da Roda de Samba Melro Preto.

Pelas 16 horas é a vez do Caniço (concelho de Santa Cruz) receber mais um desfile de Carnaval, desta feita contando com nove trupes, num total de 700 participantes.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h30 A CDU realiza uma iniciativa, junto aos CTT do Madeira Shopping, para apresentar “medidas para valorizar os trabalhadores da nossa Região”.

11h30 A candidatura do Bloco de Esquerda às próximas Eleições Regionais promove uma iniciativa política, no Centro Educativo do Santo da Serra (abaixo do Bar Marítimo).

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 4 de Março, Dia Mundial da Obesidade, Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável e Dia de Carnaval:

1394 - Nasce o Infante D. Henrique, no Porto.

1777 - D. Maria I demite o Marquês de Pombal e afasta-o de Lisboa.

1809 - Invasões Francesas. As tropas portuguesas impõem a retirada estratégica do general Soult, no rio Minho.

1811 - Termina a terceira invasão francesa com a retirada do general Massena.

1832 - Morre, com 41 anos, Jean-François Champollion, historiador e linguista francês, fundou a egiptologia científica e desempenhou um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios (antigo alfabeto egípcio).

1852 - Morre, aos 42 anos, o escritor russo Nikolay Vasilyevich Gogol, autor de "O Capote" (1842) e de "Almas Mortas" (1842), obra fundadora da moderna Literatura russa.

- Almeida Garrett toma posse como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no Governo do duque de Saldanha.

1859 - Os deputados portugueses José Estêvão e Vicente Ferrer apresentam a "moção laica" para impedir "as influências e demasias de qualquer espécie religiosa" nas instituições oficiais portuguesas.

1861 - O advogado norte-americano Abraham Lincoln é investido 16.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1869 - Nasce Eugénio de Castro, poeta e professor, pioneiro do simbolismo na poesia portuguesa.

1911 - Morre, com 54 anos, o escritor Fialho de Almeida, autor de "Vida Irónica" e "Os Gatos", fundador da revista A Crónica.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão começa a retirada da frente ocidental.

1931 - O Diário do Governo nº. 52 publica o decreto nº. 19409 do Ministério do Comércio e Comunicações - Direção-Geral das Indústrias, que aprova o regulamento sobre o condicionamento das indústrias.

- Pacto entre o vice-rei britânico, Lord Irwin, e o líder indiano, Mahatma Gandhi, para a libertação de presos políticos na Índia.

1933 - O democrata Franklin D. Roosevelt inicia o primeiro dos quatro mandatos como 32º. Presidente dos Estados Unidos da América. Apresenta o "new deal", para responder à Grande Depressão.

- A democrata Francis Perkins é nomeada pelo Presidente Roosevelt para secretária do Trabalho, a primeira mulher a ocupar um cargo de gabinete na Presidência norte-americana. Há 13 milhões de americanos no desemprego.

1948 - Começa o julgamento dos membros da Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil pela Ditadura do Estado Novo.

1965 - A Síria nacionaliza a produção e a extração de petróleo.

1972 - A Síria nacionaliza as companhias distribuidoras de petróleo a operar no país.

1979 - O Papa João Paulo II publica a primeira carta encíclica do pontificado "Redemptor Hominis".

1992 - O Supremo Tribunal Administrativo da Argélia declara ilegal o partido Frente Islâmica de Salvação (FIS), que ganhou a primeira volta das eleições legislativas de dezembro de 1991.

1996 - A administração das Ordens Portuguesas atribui o Grande Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração do país, a Mário Soares, no final do segundo mandato presidencial.

1998 - Desaparecimento de Rui Pedro, criança de Lousada com 11 anos.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente histórico da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), preso em Jacarta, capital da Indonésia, afirma, em entrevista, que os timorenses querem a transição pacífica para a autodeterminação.

2001 - Cai o tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, provocando a morte a 59 pessoas.

2004 - O ministro da Segurança Social e do Trabalho, Bagão Félix, apresenta a proposta governamental de regulamentação do Código de Trabalho, no Parlamento, afirmando que esta "não retira direitos aos trabalhadores, mas sim reforça deveres".

- Morre, com 74 anos, Claude Nougaro, cantor e poeta francês, "Je suis sous (sous sous ton balcon)" foi o seu primeiro êxito, em 1964. Colabora depois com Baden Powel e Dave Brubeck e com estes percussionistas cria o seu estilo que intitula "du Nougaro", onde funde a poesia e uma melodia com "swing". Em 1988 recebeu o Grande Prémio da Canção Francesa da Sociedade de Autores e Compositores e Editores Musicais de França, em reconhecimento da sua carreira.

2005 - O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta a composição do XVII Governo Constitucional.

- Morre, com 73 anos, o jornalista e profissional da rádio José Matos Maia, produtor da versão portuguesa de "A Guerra dos Mundos"/"A Invasão dos Marcianos", inspirada na encenação de Orson Welles da obra de H. G. Wells.

2007 - Tropas australianas atacam, às primeiras horas da madrugada, posições do major rebelde Alfredo Reinado em Same, sul de Timor-Leste, provocando quatro mortos e dois feridos entre os revoltosos. A notícia do ataque contra Reinado, que se pôs em fuga, desencadeia uma vaga de violência em vários bairros de Díli.

- O cineasta Hugo Vieira da Silva é eleito o melhor realizador do Festival de Cinema Contemporâneo da Cidade do México, com o filme "Body Rice".

- Morre, com 95 anos, Lev Aslanovich Tarassov, Henri Troyat, escritor francês de origem russa, decano dos académicos franceses, Prémio Goncourt 1938.

2009 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão contra o Presidente do Sudão, Omar el-Béchir, de 65 anos, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur, região do oeste do Sudão, onde uma guerra civil causou mais de 300.000 mortos desde 2003, de acordo com as Nações Unidas (ONU).

- Morre, aos 92 anos, Horton Foote, dramaturgo e argumentista norte-americano, distinguido com o Óscar, em 1963, pela adaptação de "Não Matem a Cotovia" ("To kill a mockingbird"), e em 1984 o Óscar pelo guião de "Tender mercies" ("Amor e compaixão").

2010 - Morre, aos 102 anos, Joaquim Fiúza, antigo velejador e medalha de bronze na Classe Star nos Jogos Olímpicos Helsínquia 1952.

- Morre, aos 76 anos, o fundador do jornal A Capital, Rogério Fernandes.

2012 - O ex-Presidente e atual chefe do Governo, Vladimir Putin, vence as eleições Presidenciais russas à primeira volta, com 63,6 por cento dos votos.

2013 - A Letónia assina o pedido oficial de adesão ao euro, que deverá permitir a este país báltico tornar-se no 18.º membro da zona euro, a 01 de janeiro de 2014.

2016 - Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente brasileiro, é detido no âmbito da "Operação Lava Jato".

- O secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, perde a segunda votação de investidura para presidente do Governo de Espanha, tornando-se no primeiro candidato na história da democracia espanhola a não conseguir fazê-lo.

- Cientistas informam que encontraram a primeira prova de uma ligação biológica entre o vírus Zika, com grande propagação na América Latina, e a microcefalia em recém-nascidos.

- Morre, com 68 anos, o britânico Tony Dyson, professor especializado em robótica e criador do robot de "Star Wars" R2-D2., em 1977.

2017 - A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo salto do campeonato da Europa de atletismo de pista coberta, em Belgrado Sérvia.

2018 - O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, são encontrados inconscientes num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

2019 - Presidente russo, Vladimir Putin, oficializa a suspensão da participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear assinado com os Estados Unidos durante a "Guerra Fria" em 1987, que entrou em vigor um ano depois e estipula a eliminação de todos os mísseis convencionais e nucleares com alcance entre 500 e 5.500 quilómetros - e denunciado no início de fevereiro por Washington.

- Morre, aos 71 anos, Mário Piçarra, músico fundador do grupo Terra a Terra.

2020 - Covid-19. Itália anuncia o encerramento de todas as escolas e universidades até 15 de março, como medida de precaução devido à epidemia, quando estão contabilizadas mais de 100 mortes no país.

2022 - Rússia ataca e ocupa a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia (sudeste), a maior da Europa.

- Morre, com 84 anos, Fernando Barata, empresário, antigo presidente do Farense e do Imortal de Albufeira.

2023 - A atleta Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegura a medalha de bronze no triplo salto, nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao conseguir 14,16 metros na final.

- Morre, aos 79 anos, Sueli Costa, cantora e compositora brasileira, compôs para Maria Bethânia e Elis Regina.

2024 - O XIV Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), presidido por José Manuel Bolieiro, toma posse perante a Assembleia Legislativa da região, na Horta, ilha do Faial.

- O Congresso francês, reunido em Versalhes, aprova a inclusão do aborto na Constituição - relativo à liberdade de recurso ao aborto, alterou o artigo 34.º, que passa a incluir "a garantia da liberdade das mulheres de recorrer à interrupção voluntária da gravidez" - tornando-se no primeiro país do mundo a garantir a interrupção voluntária da gravidez como um direito na lei fundamental.

- A Comissão Europeia multa a 'gigante' tecnológica norte-americana Apple em 1,84 mil milhões de euros, por abuso da posição dominante na App Store para fornecedores de 'streaming' de música, após queixa do Spotify.

- O Supremo Tribunal dos Estados Unidos autoriza Donald Trump a participar nas eleições primárias presidenciais, rejeitando as tentativas de alguns estados de responsabilizar o ex-presidente republicano pela invasão do Capitólio.

- Morre, aos 75 anos, a italiana Barbara Balzerani, antiga líder das Brigadas Vermelhas implicada no rapto e assassinato do antigo chefe de Governo italiano Aldo Moro (1916-1978).

PENSAMENTO DO DIA

Uma casa dividida contra si mesma, não se mantém de pé. Assim esta nação, com metade do seu povo livre e a outra, escrava Abraham Lincoln (1809-65), 16.º Presidente dos EUA

Este é o sexagésimo quarto dia do ano. Faltam 302 dias para o termo de 2025.