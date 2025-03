Programa Madeira 14-20 chega ao fim com balanço e testemunhos

Acontece, esta manhã, a partir das 9h30 horas, no Museu Casa da Luz, onde decorrerá a sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20.

O evento inicia-se com uma visita à exposição alusiva ao PO M14-20, seguindo-se, pelas 10 horas, a sessão de abertura, onde intervirão o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Os resultados serão, depois, apresentados, pela presidente da Autoridade de Gestão do Madeira 14-20, Maria João Monte, pela presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim e pelo chefe da Unidade da Direção Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia.

A sessão termina com testemunhos, pelo reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, pela presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, pela diretora do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, Maria Carlos Leitão, pelo CEO da PKF Madeira e Cabo Verde, Roberto Figueira e pelo diretor de Engenharia de Dos e Analytcs do Centro de Inteligência Artificial, Pedro Lopes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - CMF realiza reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal



- 10h00 - PSD/-Madeira promove iniciativa política, no Centro Infantil Maria Eugénia Canavial

- 10h00 - Sindicato trabalhadores funções públicas sociais Sul Regiões Autónomas promove conferência de imprensa, na Entrada do Lar Câmara de Lobos Living Care, em Câmara de Lobos

- 11h00 - JPP realiza acção política, junto à Padaria Pastelaria Jardim de Gaula

- 12h00 - Assinatura de protocolos entre o SESARAM e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, com a presença de Miguel Albuquerque, no salão nobre do Governo Regional

- 12h00 e 17h00 - CDU com iniciativa política no Miradouro da Boca da Corrida, no alto da freguesia do Jardim da Serra - Concelho de Câmara de Lobos

- 12h30 - Iniciativa Liberal Madeira enceta acção de rua, na Universidade da Madeira

- 14h30 - PS-Madeira visita o Centro Comunitário da Várzea, da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau



- 15h15 às 18h00 - Crescer – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil assinala o Dia Europeu da Terapia da Fala com evento dedicado ao tema 'Transformar caminhos: A terapia da fala na saúde e na educação', na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal

- 17h00 - CMF realiza apresentação da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal 2025, presidida por Cristina Pedra, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF)

- 18h00 - Apresentação de Candidatura ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados - Florentino Marabuto



CURIOSIDADES:

- Dia Europeu da Terapia da Fala

- Este é o sexagésimo sexto dia do ano. Faltam 300 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1475 - Nasce o italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, pedagogo, poeta e visionário, autor das estátuas de David e da Pietá, dos frescos da Capela Sistina e da Biblioteca do Vaticano.

1480 -- Ratificação do Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, que reconhece a soberania portuguesa sobre a Madeira, os Açores, a Guiné, Cabo Verde e Fez.

1619 -- Nasce o escritor francês Savinien Cyrano de Bergerac, cujas obras combinavam sátira política e fantasia científica.

1635 - O imposto "real - d'água" é alargado a todo o território português.

1851 - Nasce no Brasil Miguel Augusto Bombarda, médico, cientista e pioneiro da psiquiatria, militante republicano, um dos promotores da Revolução de 1910.

1871 - Nasce, em Seia, Afonso Costa, advogado, estadista republicano, fundador e dirigente do Partido Democrático.

1881 - Realiza-se um comício contra o Tratado de Lourenço Marques, no Teatro D. Fernando, em Lisboa, promovido pelo jornal O Século.

1890 -- É publicada a regulamentação da Lei do Ensino de 09 de agosto de 1888, que permite a abertura de escolas públicas secundárias femininas.

1902 -- Fundação do Madrid Football Club, atual Real Madrid.

1919 -- O Governo da I República lança a política de habitação social, com a construção de bairros operários na margem sul do Tejo, junto a Lisboa.

1921 - É fundado o Partido Comunista Português. Antecedera-o a Federação Maximalista Portuguesa.

1932 -- Morre, com 77 anos, o compositor e maestro norte-americano John Philip de Sousa, compôs 136 marchas militares, que incluem a famosa "Sempre Fidelis" " (1888), que se tornou a marcha oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, "The Washington Post" (1889), "The Liberty Bell" (1893) e "The Stars and Stripes Forever " (1897).

1944 - II Guerra Mundial. A Força Aérea norte-americana começa os bombardeamentos diurnos de Berlim.

1946 - A França reconhece o Vietname na federação da Indochina.

1947 - É estabelecido o regime jurídico da contratação coletiva.

1970 - Alexandre Dubcek é expulso do Partido Comunista checo.

1980 - A escritora Marguerite Yourcenar, de 76 anos, é a primeira mulher eleita para a Académie Française, Academia Francesa, uma instituição literária exclusiva com um número limitado de 40 membros.

1983 - O partido democrata-cristão, do chanceler alemão Helmut Kohl, vence as eleições gerais na República Federal da Alemanha. No Parlamento entram, pela primeira vez, deputados do partido Os Verdes.

1989 - Liberalização da rádio em Portugal. É publicado o regulamento para a atribuição de alvarás às estações locais.

1991 -- Iraque. Revolta dos xiitas do Sul e dos curdos, a Norte. O país fica à beira da guerra civil.

1992 - Morre, aos 83 anos, a pintora luso-francesa Maria Helena Vieira da Silva, as suas obras estão expostas na Fundação Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva.

1994 -- Morre, com 68 anos, Melina Mercouri, antiga atriz, deputada pelo Partido Socialista (PASOK) e ministra grega da Cultura. Recebeu a Palma de Melhor Atriz do Festival de Cannes em 1960, pela interpretação em "Nunca ao Domingo".

2001 -- Eduardo Ferro Rodrigues, ministro do Trabalho e da Solidariedade do XIV Governo Constitucional, substitui Jorge Coelho como ministro do Equipamento Social.

2003 - Timor-Leste, pela ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Ana Pessoa, e pela titular do Plano e Finanças, Madalena Boavida, e a Austrália, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Downer, assinam em Díli, Timor-Leste, um acordo técnico "Acordo Internacional de Uniformização" para gerir a exploração de uma das reservas de gás natural mais lucrativas do Mar de Timor, o poço de Greater Sunrise.

2005 - Três quadros do pintor norueguês Edvard Munch são roubados de um hotel do sudeste da Noruega, meio ano após o roubo de o "Grito" e a "Madona", do Museu Munch, em Oslo.

- Morre, aos 98 anos, Hans Albrecht Bethe, cientista norte-americano de origem alemã, Prémio Nobel da Física em 1967, defensor do desarmamento nuclear, Prémio da Paz Albert Einstein.

2006 - A Comissão Constitucional do parlamento espanhol aprova, com emendas, a redação final do preâmbulo do novo Estatuto autonómico da Catalunha.

2007 - Dois atentados suicidas contra um grupo de peregrinos xiitas provocam pelo menos 117 mortos e dezenas de feridos na região de Hilla, a Sul de Bagdad, Iraque.

- Morre, com 77 anos, Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, um dos teóricos do pós-modernismo, autor de "O Sistema dos Objetos", "A Sociedade de Consumo", "Simulacros e Simulação" e "América".

2008 - O Governo aprova a proposta do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1991, compromete-se a adotar as medidas adequadas para "garantir o necessário processo de transição, no prazo de seis anos".

- Cinco islamitas alegadamente ligados à Al-Qaida são acusados pelo tribunal especial, em Rawalpindi, no Paquistão, do assassínio, a 27 de dezembro, num atentado, da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto e colocados em prisão preventiva por um tribunal antiterrorista.

2009 -- Morre, com 79 anos, Henri Pousseur, compositor belga, antigo titular da Orquestra Filarmónica de Liège.

2011 - Macau e a província vizinha de Guangdong assinam, em Pequim, um Acordo-Quadro de cooperação que potencia o papel de plataforma e a diversificação económica da Região Administrativa Especial chinesa e a internacionalização da província continental.

2012 -- Morre, aos 78 anos, Francisco Xavier do Amaral, antigo Presidente de Timor-Leste e um dos fundadores da Associação Social-Democrata Timorense.

2013 -- Morre, Aos 68 anos, Alvin Lee, guitarrista britânico fundador dos Ten Years After.

- Morre, aos 42 anos, Alexandre Magno Abrão, vocalista do grupo rock brasileiro Charlie Brown Jr.

2014 - Dez feridos e duas pessoas identificadas por desacatos é o resultado da manifestação dos profissionais das forças e serviços de segurança na Assembleia da República.

- O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, em Bruxelas, anuncia que a União Europeia suspende as negociações para a isenção de vistos com a Rússia, por causa da situação na Ucrânia.

- Morre, aos 68 anos, a historiadora, poetisa e cronista Josefina Teresa Fernandes Moreira, Fina d'Armada. Homenageada, em 2010, pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

- Morre, com 65 anos, o escritor espanhol Leopoldo María Panero, considerado um "enfant terrible" da poesia espanhola, publicou pela primeira vez, em 1968, o livro "Por el camino de Swant".

2016 -- Morre, aos 94 anos, Nancy Reagan, antiga primeira-dama dos Estados Unidos. Na Casa Branca lança em 1982 a campanha de consciencialização "Diz não" às drogas.

- Morre, com 100 anos, a peruana Maria Rostworowski, historiadora, intelectual e fundadora e investigadora principal do Instituto de Estudos Peruanos.

2017 - É implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

2018 - Representantes de Timor-Leste, ministro-adjunto do primeiro-ministro timorense para a Delimitação de Fronteiras, Agio Pereira, e da Austrália, ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, assinam, numa cerimónia na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, um tratado histórico que pela primeira vez define as fronteiras marítimas entre os dois países no Mar de Timor, disputadas durante décadas.

- Morre, aos 75 anos, John Sulston, cientista britânico, um dos pioneiros da descodificação do genoma humano, galardoado com o Prémio Nobel da Física em 2002 pelo seu contributo para a compreensão do mecanismo que permite aos genes controlar a divisão e a morte das células na formação de um organismo completo. Foi um dos fundadores do Instituto Sanger, em Hinxton, no centro de Inglaterra, um dos centros científicos que no Reino Unido lideram a investigação genética.

2022 - O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pede cessar-fogo imediato ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em 2023 - O Governo exonera o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da companhia. Luís Silva Rodrigues deixa a liderança da SATA para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.

- Morre, com 80 anos, Américo Duarte, antigo operário da Lisnave, foi o primeiro deputado eleito pela União Democrática Popular (UDP), um dos partidos que, em 1999, esteve na origem da constituição do Bloco de Esquerda.

2024 - Partido Socialista espanhol (PSOE) e os dois partidos independentistas da Catalunha representados no parlamento nacional chegam a um acordo para a aprovação definitiva da lei de amnistia de separatistas da região.

- Morre, aos 84 anos, António-Pedro Vasconcelos, realizador, produtor, crítico e professor de cinema, fundou o Centro Português de Cinema. Realizou e escreveu o seu primeiro filme "Perdido por Cem", em 1973. Vencedor de múltiplos Globos de Ouro e Prémios Sophia em Portugal, foi ainda distinguido em 2020 pela Academia Portuguesa de Cinema com um prémio de carreira. Em 1992, foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Mário Soares, para quem tinha feito os tempos de antena.

PENSAMENTO DO DIA: