'Casa da Luz' acolhe sessão de encerramento do 'Programa Regional Madeira 14-20'

O Museu Casa da Luz, no Funchal, acolhe amanhã, a sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20.

O evento inicia-se, pelas 09h30, com uma visita à exposição alusiva ao PO M14-20, seguindo-se, pelas 10 horas, a sessão de abertura, onde intervirão o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Os resultados serão, depois, apresentados, pela presidente da Autoridade de Gestão do Madeira 14-20, Maria João Monte, pela presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim e pelo chefe da Unidade da Direcção Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia.

A sessão termina com testemunhos: pelo reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, pela presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, pela directora do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, Maria Carlos Leitão, pelo CEO da PKF Madeira e Cabo Verde, Roberto Figueira e pelo director de Engenharia de Dos e Analytcs do Centro de Inteligência Artificial, Pedro Lopes.

O Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020, designado por 'Madeira 14-20', é um Programa de apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento e no emprego para a Região Autónoma da Madeira.