Chega preocupado com impacto do Mercosul na Banana da Madeira

O deputado do Chega, Francisco Gomes, expressou hoje, em nota à imprensa, preocupação com o recente acordo comercial firmado entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, alertando para os possíveis efeitos negativos que, a seu ver, o mesmo pode ter sobre a competitividade dos produtos nacionais, em particular da banana da Madeira.

O parlamentar madeirense considera que o pacto, assinado em Montevideu, pode trazer desvantagens significativas para os produtores portugueses, incluindo para a Região, onde a banana tem um papel económico, social e cultural essencial.

“O acordo com o Mercosul exige natural ponderação sobre o futuro da nossa agricultura, incluindo da banana da Madeira. Trata-se de um produto que não só é vital para a economia regional, mas também contribui para a beleza do verde da nossa paisagem e para a identidade cultural da Madeira. É urgente defendê-lo no contexto da abertura da Europa ao comércio sul-americano.” Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Conforme a nota, o acordo comercial, que envolve os vinte e sete estados-membros da UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) visa alcançar um equilíbrio entre as normas europeias e as condições dos parceiros sul-americanos. No entanto, a falta de garantias para os produtos nacionais tem gerado críticas por parte de partidos como o Chega, que teme uma inundação do mercado europeu com produtos de regiões onde as regras ambientais, laborais e sanitárias são, na sua opinião, “muito menos rigorosas”.

Para o Chega, Portugal continua a ser o “aluno bem-comportado” da Comissão Europeia e de Ursula Von der Leyen, assinando os acordos de forma acrítica. O partido destaca que a defesa dos interesses nacionais, incluindo dos produtores agrícolas, deveria estar no centro das negociações de Bruxelas.

“O Chega não aceita que a agricultura nacional, incluindo a produção da banana da Madeira, seja sacrificada em nome de interesses externos. É essencial proteger este setor estratégico, enquanto se procura equilibrar a abertura do comércio internacional com a preservação da nossa economia e identidade”, conclui o parlamentar madeirense.