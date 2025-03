Funchal a postos para o desfile ‘Trapalhão’

Já está tudo pronto para o arranque de mais uma edição do ‘Cortejo Trapalhão’, um dos momentos altos deste dia de Carnaval, no Funchal e na Região, integrando o programa de festas preparado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, para esta quadra.

As inscrições para participar no desfile ainda decorrem (terminam às 15h40). E, por esta altura, já são muitos os foliões que garantem a sua participação, quer em grupo, quer individualmente. Há prémios monetários para os melhores disfarces, em várias categorias.

Numa reedição da espontaneidade do ‘Carnaval da Rua da Carreira’ de outros tempos, o ‘Trapalhão’ costuma ser fortemente marcado pela sátira e pela crítica, sobretudo social e política.

Os mascarados vão desfilar no ‘sambódromo’ improvisado, entre a Avenida Francisco Sá Carneiro e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (lado Sul), terminando o desfile na Praça da Autonomia.

Nesta altura, muitos já aguardam a passagem do desfile nas duas margens da avenida, ao som de música do Carnaval que vai criando ambiente.

O sol brilha, ainda que as nuvens e alguns chuviscos teimem em marcar presença. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Funchal, há uma probabilidade de quase 30% de alguma precipitação.