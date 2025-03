Treinador suspenso seis meses por insulto sexista a árbitra de futebol

O treinador da equipa feminina B do Romariz, Joel Oliveira, foi suspenso por seis meses após proferir um insulto sexista a uma árbitra, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A decisão do CD, hoje conhecida em acórdão e datada de 28 de março, sanciona ainda o técnico de 44 anos com uma multa de 2.040 euros, além de seis meses afastado dos relvados.

Segundo o documento, o ilícito cometido, na forma agravada, daria um quadro sancionatório entre os seis meses e os seis anos, podendo a decisão ser alvo de recurso para o Conselho de Justiça ou o Tribunal Arbitral do Desporto.

Os factos remontam a dia 13 de fevereiro deste ano, no jogo entre Paços de Ferreira e Romariz B, da Taça Nacional Feminina de Promoção, que as pacenses venceram por 2-0, uma de duas derrotas para a formação de Lousada na série, que venceram, da primeira fase da competição.

O insulto enquadra-se no artigo 125.º do regulamento disciplinar da FPF, por ofender um agente desportivo em função do género, sendo agravado por ter acontecido numa situação de "especial censurabilidade" e por ser dirigida contra uma árbitra.