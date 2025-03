Queda de turista no Pico do Areeiro mobiliza bombeiros e helicóptero

Um turista sofreu, esta manhã, uma queda na zona do miradouro do Ninho da Manta, na área do Pico do Areeiro, tendo o acidente obrigado à mobilização de uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, que ainda se encontram no local. A vítima encontra-se a cerca de 200/300 metros.

O alerta para os BVM foi dado por volta das 12h30 e a equipa mobilizada é constituída por 13 elementos e três viaturas.