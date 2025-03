Funchal lança campanha municipal interna de apelo à dádiva de sangue

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, integrada no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, organizou, hoje, uma Campanha Municipal Interna de Apelo à Dádiva de Sangue 'Dê Sangue, Salve Vidas', com o objectivo de assinalar o Dia Nacional do Dador de Sangue, que se celebra, amanhã, quinta-feira 27 de Março.

O arranque desta iniciativa contou com a participação efetiva de elementos das Divisões de Saúde e Bem-Estar e de Juventude da Autarquia do Funchal, consubstanciada em 4 dádivas de sangue, com o apoio e orientação do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM, EPERAM, e da Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM).

No âmbito desta iniciativa terá lugar uma ação de formação e sensibilização sobre o tema na próxima sexta-feira, dia 28 de Março, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal pretende com esta campanha promover e mobilizar ainda mais os seus funcionários para uma causa tão nobre como 'Doar Sangue', plenamente consciente da relevância que as Dádivas de Sangue representam para os Serviços de Saúde Nacionais e Regionais e para todos aqueles que delas dependem para Viver e/ou Sobreviver.

São ainda lemas desta campanha:

Dar Sangue é Dar Vida…

Dar Sangue é Bem-querer ao Próximo…

Dar Sangue é um Ato Nobre de Pura Cidadania