'Artistas Funchalenses' desenvolvem I Ciclo de Masterclass

No âmbito do plano de actividades a desenvolver em 2025, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está a desenvolver o I Ciclo de Masterclass.

Assim, a primeira Masterclass - a de Saxofone, decorrerá de de 7 a 12 de Abril, na sede da banda, com os formadores Prof. Ana Irene Rodrigues e Andy Scott, Saxofonista britânico.

Esta masterclass será direcionada para tocar em grupo de saxofones, desde pequenos grupos até à orquestra de saxofones.

Esta formação é aberta a todos aqueles que tenham interesse em desenvolver competências nesta área.

Custo de inscrição: Executantes de saxofone das bandas filarmónicas - 10,00€; Alunos de saxofone do Conservatório – Escola das Artes da Madeira - 20,00€; e Público Geral - 30,00€.



A inscrição poderá ser feita através do seguinte link: https://forms.gle/bx14DoRPq6vjL3sM7

Sobre o formador, Andy Scott recebeu várias nomeações e ganhou o prestigiado prémio BASCA British Composer Award, trabalha por encomenda e é cada vez mais requisitado para escrever para os principais instrumentistas e ensembles do panorama mundial. Leciona nos departamentos de composição e saxofone no Royal Northern College of Music, é um líder de cursos de renome e dá aulas e workshops em todo o mundo. Para além de ser líder de banda com os seus próprios grupos e projetos, Andy é regularmente convidado para liderar e dirigir grandes grupos e projetos criativos.