Trânsito congestionado na Via Rápida em duas zonas

Bom dia. Manhã de segunda-feira com muito trânsito e com congestionamentos em duas zonas da Via Rápida, nomeadamente na zona da Cancela como epicentro do primeiro momento e no nó de Pestana Júnior no segundo evento.

Com forte probabilidade de se virem a juntar numa só, o primeiro caso ocorre entre os km 25 e 21, ao longo de 4 quilómetros, devido a tráfego intesno.

Situação na Via Rápida pelas 8h20. Foto Google Maps

O segundo acontece entre os km 20 e 16,2 ao longo de 2,8 km, com tendência para aumentar, sendo que ambos ocorrem no sentido Machico - Ribeira Brava, igualmente devido a tráfego intenso.

De resto, não há mais registo de congestionamentos, sendo que não é de descurar outras zonas com algum trânsito matinal de segunda-feira.