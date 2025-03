Trânsito caótico na Via Rápida

A circulação na Via Rápida está complicada no final da tarde desta sexta-feira, 21 de Março.

O tráfego intenso está a provocar grande congestionamento sobretudo no sentido Ribeira Brava - Caniçal. As zonas mais críticas são entre Câmara de Lobos e o Caniço, com maior pressão na zona do Funchal.

Além da grande afluência à Via Rápida, algumas colisões, - sem feridos -, terão agravado o trânsito.