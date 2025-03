Ouro sobe para novo máximo devido à incerteza da guerra comercial

O preço do ouro alcançou hoje um novo máximo histórico, com a cotação por onça a subir para 3.075,59 dólares, devido à incerteza da guerra comercial.

Às 09:40 em Lisboa, o ouro cotava-se a 3.036,60 dólares, depois de ter subido 0,72% e ultrapassado 3.075 dólares, contra 3.054 dólares na quarta-feira.

Até agora, este ano, o preço do ouro subiu mais de 17%, já que no final do ano o preço por onça estava em 2.624 dólares.

Os investidores estão mais uma vez a procurar refúgio no ouro, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado na quarta-feira uma nova tarifa de 25% a todos os carros e componentes exportados para os EUA a partir de 02 de abril.

Como sublinha um relatório do gestor de investimentos em ouro e prata da Jupiter AM, Ned Naylor-Leyland, os recentes movimentos de subida dos preços do ouro estão relacionados com o seu papel tradicional de ativo de refúgio.

O preço do ouro está a subir devido às preocupações com o crescimento económico e as políticas comerciais de Trump, às expectativas de descida das taxas de juro e à procura do metal precioso por parte dos bancos centrais, afirmou.

O gestor da Jupiter AM referiu também que os bancos centrais, em particular o da China, aumentaram as suas compras de ouro nos últimos anos e salientou que as compras do metal precioso deverão aumentar nos próximos anos.