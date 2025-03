PSD cresce mas não atinge maioria Só o Chega pode conferir a estabilidade necessária aos social-democratas ou ao bloco PS-JPP, de acordo com a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira. Parlamento arrisca ficar com cinco partidos. Albuquerque esmaga concorrentes na preferência para o cargo de presidente do Governo. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 20 de Março.

Outros destaques:

Mau tempo obriga a realojar família Depressão 'Martinho' provocou mais de 100 ocorrências

Região envelhecida a precisar de apoios Índice de envelhecimento tem vindo a aumentar todos os anos. Candidatos às eleições revelam propostas

Madeira passa na prova internacional para destino sustentável

E, por fim, Novo hospital deverá ter cirurgia maxilofacial Entrevista a Catarina Cortez, da Ordem dos Médicos Dentistas na Região

