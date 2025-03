Região atinge 200 milhões de capacidade de endividamento

A estimativa da capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira (ARM) no ano passado, "situou-se nos 200,2 milhões de euros, sendo o segundo maior saldo positivo jamais registado na RAM, apenas ultrapassado pelo observado no ano de 2016 (223,8 milhões de euros)", informa hoje a DREM, "nos termos dos Regulamentos da União Europeia", na qual "o INE envia para o Eurostat, até ao final do mês corrente, a primeira notificação de 2025 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) de 2024".

Com contas tão positivas, tendo por exemplo que "em 2023, o saldo havia sido também positivo, mas de apenas 24,6 milhões de euros", ou seja houve um aumento de 175,6 milhões de euros. Isto representa um crescimento mais de 7 vezes o saldo positivo anterior, mais precisamente de 713,8%.

Já "a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2024 situava-se nos 4.924,8 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 77,5 milhões de euros (-1,5%) em relação ao ano de 2023", acrescenta a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Diz ainda que "no País, a capacidade de financiamento das Administrações Públicas em 2024 atingiu os 1.994,2 milhões de euros, o que correspondeu a 0,7% do PIB português. Por sua vez, no referido ano, a dívida bruta das Administrações Públicas rondava os 270,7 mil milhões de euros, ou seja, a 94,9% do PIB nacional", sendo que "na Região Autónoma dos Açores, o saldo da Administração Regional foi deficitário em 184,8 milhões de euros, enquanto a dívida bruta da Administração Regional dos Açores era, em 2024, de 3.292,1 milhões de euros", por comparação com a Madeira.