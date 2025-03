Francisco Gouveia despede-se do mundial de Boccia com novo ouro

Foi uma prestação de ouro, a de Francisco Gouveia no Campeonato do Mundo Jovem de Boccia que terminou ontem em Curitiba, no Brasil.

O madeirense, atleta do Sporting Club Santacruzense terminou a edição deste ano do Mundial de Jovens ao festejar a conquista de dois títulos de campeão do Mundo.

Depois de na quinta-feira ter se sagrado campeão do Mundo na prova individual da categoria BC1, Francisco Gouveia, ao lado do técnico madeirense Jorge Fernandes, festejou na noite de sábado a conquista do ouro na prova de equipas na categoria BC1/BC2.

A selecção portuguesa que contou com o jogador madeirense, ao lado de Catarina Monteiro, David Araújo e Mónica Costa, dominou por completo a prova de equipas, sem perder qualquer encontro.

Depois das vitórias claras diante da equipa B do Brasil, por 14-1, e frente ao conjunto do Canadá/Eslováquia por 13-1 a equipa das Quinas discutiu o título mundial frente à equipa principal do Brasil.

Num duelo realizado na noite de sábado Portugal voltou a estar em evidência ao vencer por 9-2, sagrando-se assim campeão do Mundo.

De referir que nestes Campeonatos do Mundo, Portuga amealhou um total de sete medalhas, com quatro títulos mundiais, dois do madeirense Francisco Gouveia, e três medalhas de bronze.