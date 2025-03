Francisco Lobo Faria é o próximo orador da FNAC Talks

O dramaturgo, actor e encenador madeirense Francisco Lobo Faria será o orador da próxima sessão da FNAC Talks, que decorre na próxima terça-feira, dia 25 de Março, pelas 18h45, no auditório da FNAC Madeira, com o tema 'Eu não sei'.

Esta é uma sessão gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição, mas está limitada à lotação do espaço.

"Natural da Ponta do Sol, Francisco Lobo Faria nasceu em 1993 e desde cedo manteve uma ligação forte com o teatro. Formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, construiu uma carreira profissional como dramaturgo, ator e encenador, com trabalhos reconhecidos no teatro e no cinema. Tendo desempenhado funções como Coordenador Pedagógico na Escola de Dança do Funchal. No mundo do cinema, Francisco Lobo Faria é conhecido pelos filmes "Posso olhar por ti" (2022), "Eternity and a Day" (2016) e "Mãe" (2024), consolidando-se como um dos talentos emergentes no panorama artístico nacional", indica nota à imprensa.