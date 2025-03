“O nosso pior inimigo é a nossa mente”

A nadadora de ultra-maratona e treinadora de águas abertas, Mayra Santos, foi a primeira oradora no TEDxYouth@Funchal 2025, que decorre esta tarde no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL. Nascida no Brasil em Juiz de Fora, localidade afastada do mar, deu a conhecer o seu percurso de vida, desde a infância até atingir a ribalta, fruto da paixão pelas ultramaratonas de natação em águas abertas.

Aos 9 anos de idade entrou para a “escolinha de natação”, aos 15 anos começou a estudar e a trabalhar à noite, e aos 18 anos foi mãe.

Com uma “mala cheia de esperança”, chegou à Madeira em 2004, tinha então 24 anos de idade. O “oceano infinito” que encontrou nesta ilha encorajou-a a novos desafios, que começaram a ganhar expressão 12 anos depois de ter chegado à Região, quando descobriu as primeiras provas de superação. Decorri a o ano de 2015 quando realizou a primeira prova de águas abertas numa extensão de 1500 metros.

Na altura começou a questionar fazer a travessia das Desertas. Para Mayra Santos há três palavras que sintetizam tudo: “Difícil, fácil, simples”. Na certeza que “fácil nunca vai ser” e difícil “é para quem nunca começou”.

A paixão pelas águas abertas não apagou alguns medos e receios. Na certeza que “o pior inimigo nosso é a nossa mente”, afirmou. Daí a importância do treino “para deixar de ouvir essas vozes”.

Na travessia entre o Porto Santo e a Madeira confessa ter ouvido vozes “você não vai conseguir”, vozes que não eram da sua imaginação, mas que soube contrariar com persistência e resiliência.

No final dessa prova começou o desafio da Volta à Ilha da Madeira em águas abertas.

O sonho agora é poder nadar o triângulo Madeira, Porto santo, Desertas.