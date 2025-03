Negociação de Albuquerque com o CDS merece nota na imprensa nacional

A imprensa nacional olha com atenção para as negociações de Albuquerque com o CDS.

O Diário de Notícias escreve que "Miguel Albuquerque negoceia Governo para quatro anos com o CDS" e o i refere que o" CDS deverá coligar-se com o PSD para formar maioria". Isto depois de Albuquerque ter confirmado, ontem, as negociações com os centristas.

Diário de Notícias:

- "Cortes orçamentais na Defesa ultrapassam os três mil milhões na última década"

- "Madeira. Miguel Albuquerque negoceia Governo para quatro anos com o CDS"

- "Segurança. Descida da criminalidade geral e da violência em Lisboa confirmada em relatório do Governo"

- "SNS. Atrasos em concursos impedem milhares de médicos de progredir na carreira"

- "Relatório. Europa vive 'recessão democrática' impulsionada por cinco 'desmanteladores'"

- "Inovação. Pedidos de patentes em Portugal sobem acima da média europeia e atingem recorde"

- "Atletismo. Patrícia Silva. Neta e filha de atletas campeões corre e vence em nome próprio"

- "Musical. Da Broadway para Lisboa. 'Rent' traz a Nova Iorque dos anos 80 ao Variedades"

i:

- "O drama da habitação"

- "Madeira. CDS deverá coligar-se com o PSD para formar maioria"

Público:

- "Tribunal Constitucional prepara luz verde à nova lei da eutanásia"

- "Crise na habitação. A um ano do fim do PRR, só foram entregues 7,7% das casas prometidas para 2026"

- "RASI. Roubo de carros e a bancos mais do que duplica em 2024"

- "Deputados. Devolução de corte de salários custa 1,5 milhões por ano"

- "Colagem a Sócrates. Montenegro processa Chega por causa de cartazes"

- "Indústria. Portugal aumenta pedidos de patentes"

- "Francisco Louçã. 'Candidato-me porque temos um fascista na Casa Branca'"

- "Lisboa. Cidadãos contra corte de jacarandás na 5 de outubro"

- "Turquia. Protestos violentos após detenção do maior rival politico de Erdogan"

Correio da Manhã:

- "Garantia para jovens sobe preço das casas. Estudo da Agência de Notação Financeira revela"

- "Sporting. Ingleses sonham com Trincão"

- "Subintendente que investigou Super Dragões conta em tribunal. 'Ameaçaram que me iam dissolver em ácido'"

- "Benfica. Samuel Soares ameaça lugar de Trubin"

- "Diz Vieira. Emails condicionaram árbitros contra o Benfica"

- "Crime violento dispara em Portugal"

- "Em Lisboa. Providência cautelar para anular multas de radares"

- "Escolas. Faltam professores em Lisboa e Região Sul"

- "Pombo. Gyokeres campeão mundial vai para reprodução"

Jornal de Notícias:

- "Número de agentes imobiliários duplica apesar da falta de casas"

- "Estudantes exigem alívio dos custos no Superior"

- "Pretoriano. Comissário denuncia 'clima de intimidação e terror' no F. C. Porto"

- "Mau tempo. Março bate recordes de chuva no Centro e Sul do país"

- "Ucrânia. Negociações entre russos e americanos só prometem paz no mar Negro"

- "Gaia. Parque verde de 17 hectares na Madalena abre ao público no verão"

- "Saúde. Banco do cordão umbilical limita dádivas a uso familiar"

- "Teatro São João. Profissionais criticam ausência de direção durante um ano"

- "Aluno alvo de busca por anunciar massacre na escola"

- "Fora de jogo. Navegadoras somam milhões de seguidores nas redes"

- "Um sprint entre o final da Liga das Nações e o Mundial de Clubes"

Negócios:

- "Novo Banco vai trazer acionistas ao BCP"

- "Energia. Hidrogénio da Galp em Sines só terá rede em 2026"

- "Inovação. Portugal bate recorde de pedidos de patentes"

- "Inquilinos vão poder comunicar ao Fisco contratos já terminados"

- "Radar África. Sete respostas sobre o apoio dos Estados Unidos ao gás de Moçambique"

- "Mais de metade dos carros da UE supera uma década de vida"

- "Gestão e valor das matérias-primas presos à geopolítica"

Jornal Económico:

- "Envelhecimento e menos natalidade cortam PIB em três pontos até 2050"

- "NOS Inovação lidera pedidos de patentes portuguesas na Europa"

- "Bondalti Water quer faturar acima dos 50 milhões em 2025"

- "Governo concretizou 53% do 'Construir Portugal', mas ainda negoceia menos IVA"

- "Zona euro dá sinas de recuperação com impulso da indústria alemã"

- "Setores críticos devem ser excluídos das tarifas recíprocas"

- "'O financiamento para comprar o Pinheirinho está praticamente pago'. O Novobanco financiou a VIC Properties em 80 milhões para a compra da Herdade dos Pinheirinhos, que está quase todo liquidado, revela ao JE João Cabaça, CEO da promotora"

- "Dez clãs mais ricos de Portugal valem 24,2 mil milhões"

- "Alemã SAP é a empresa mais valiosa da Europa"

- "Exportações de Cabo Verde mantêm tendência de valorização"

- "Setor da energia aposta na transição digital e na IA"

Record:

- "Sporting. Amorim de olho em Trincão. Man. United entre os clubes interessados no canhoto"

- "Benfica. Joshua Wynder na calha para 25/26"

- "FC Porto. Frescos para o assalto final. Núcleo duro é o menos sobrecarregado dos grandes"

- "Operação Pretoriano. PSP tem informadores dentro dos Super Dragões"

- "AVB realçou 'tomates de aço' de Henrique Ramos na AG da vergonha"

- "Seleção. Cristiano visitou-nos. 'Mesmo depois do penálti senti que íamos passar'"

O Jogo:

- "FC Porto. Balão cheio. Internacionais regressam ao Olival animados pelas estreias e exibições"

- "Cruz Azul admite receber menos por Anselmi"

- "Basquetebol. 'Até acho que podia ter jogado melhor'. Miguel Queiroz foi o MVP e ajudou dragões a conquistar Taça de Portugal"

- "Sporting. Trincão ajoelha Europa. Exibição do esquerdino no Portugal-Dinamarca chamou a atenção"

- "Benfica. 'Estou feliz desde o meu primeiro dia'. Dahl revela palavras de Rui Costa e diz-se encantado no clube/ Lindelof não descarta voltar à Luz"

A Bola:

- "O homem de quem se fala. Exibição de Trincão por Portugal coloca-o no mapa europeu"

- "Benfica. Mantorras aposta em Bruma como 'agitador'"

- "Filipe Vieira em tribunal. 'Suspeitávamos uns dos outros'. Antigo presidente ouvido no âmbito do caso 'Football Leaks'"

- "FC Porto. 'Intimidação e terror'. Depoimento de responsável da PSP no âmbito da Operação Pretoriano"