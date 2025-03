FC Barcelona recupera de dois golos e vence Atlético em Madrid

A perder por 2-0 em casa do Atlético de Madrid, o FC Barcelona virou para 4-2, com dois golos nos descontos, mantendo-se igualado ao Real Madrid na liderança da Liga espanhola de futebol, com um jogo em atraso.

No desafio grande da 28.ª jornada, os 'colchoneros', que a meio da semana tinham sido afastados da Liga dos Campeões, também em casa, pelo eterno rival Real Madrid, viveram novo pesadelo, acabando a ronda em terceiro, com 56 pontos, a quatro dos seus adversários.

Os anfitriões, que sofreram a primeira derrota do campeonato em casa, adiantaram-se em cima do intervalo, aos 45, pelo argentino Julian Alvarez, e, apesar de na segunda parte os catalães terem surgido mais espevitados, foi novamente em contra-ataque que o conjunto de Diego Simeone ampliou, aos 70, através do norueguês Alexander Sorloth.

Quando a partida parecia encaminhada, o polaco Robert Lewandowski reduziu, volvidos apenas dois minutos e foram necessários somente cinco minutos (77) para Ferran Torres, que tinha vindo do banco, igualar.

Há cinco meses sem marcar no campeonato, o jovem Lamine Yamal consumou a reviravolta, aos 90+2, com um remate que desviou num defesa contrário, tendo os catalães, aos 90+8, assegurado o triunfo, por Ferran Torres.

Domingos Duarte foi titular no Getafe que começou a perder no terreno do Osasuna, com penálti do croata Ante Budimir, aos 45, contudo Ramon Terrats, aos 55 e 71, consumou a reviravolta que permitiu aos forasteiros subir a 11.º, com 36 pontos, contra os 33 do Osasuna, que tem menos um jogo, mas não vence há cinco partidas.

O Rayo Vallecano continua em crise e hoje, apesar de ter dado a volta a desvantagem inicial ante a Real Sociedad, não conseguiu segurar os três pontos, sendo que nos últimos 15 possíveis apenas somou dois: é nono classificado, com 37, enquanto os bascos, que vinham de duas derrotas, estão em 12.º, com 35.

Com William Carvalho a entrar aos 85 minutos, o Bétis, que a meio da semana afastou o Vitória de Guimarães da Liga Conferência, venceu por 3-2 em casa do Leganés, recuperando e desvantagem 2-0, com um bis de Dani Raba, aos 29 e 44, para dar a volta com tentos de Isco, aos 64, de penálti, do congolês Cedric Bakambu, aos 78, e do colombiano Cucho Hernández, aos 82.

O Bétis é sexto, com os mesmos 44 pontos do Villarreal, quinto, e que no sábado perdeu no seu reduto com o Real Madrid, por 2-1, enquanto o Leganés caiu para 18.º e antepenúltimo, zona de descida, com 27.

Mikel Vesga, aos 45+3, falhou um penálti para o Athletic Bilbau em casa do Sevilha, porém aos 83 o defesa Yeray Alvarez redimiu o colega e garantiu o triunfo que permite aos bascos reforçar o quarto lugar de 'champions', com 52 pontos, enquanto os andaluzes são 10.º, com 36 pontos.