Motociclista ferido em despiste na via rápida

Um motociclista ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de mota ocorrido na via rápida, no sentido Santa Cruz–Funchal, pouco antes da saída para o Caniço. O acidente mobilizou de imediato os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prestaram os primeiros socorros no local. O motociclista apresentava ferimentos considerados ligeiros e, após estabilização, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação e tratamento, informou uma fonte ao nosso jornal.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local para registar a ocorrência e garantir a segurança da circulação rodoviária, que chegou a estar parcialmente condicionada durante a operação de socorro.

As causas do despiste estão por apurar, não havendo, até ao momento, indicação de envolvimento de terceiros.