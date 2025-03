Jovens feridos em despiste de moto

Pela 00h50 deste sábado, 22 de Março, dois jovens, com 20 e 22 anos, do sexo masculino, ficaram feridos num despiste de moto no Caminho de Santo António, no Funchal.

Uma das vítimas apresentava uma suspeita de fractura num membro inferior e a outra uma fractura exposta, também, no membro inferior.

Foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.