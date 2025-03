Escola Bartolomeu com dois campeões nacionais no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos

Os alunos, Sofia Aleixo do 3.º ano e Miguel Aleixo do 9.º ano, da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, representaram a Região Autónoma da Madeira no 18.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos a 14 de Março, Dia Internacional da Matemática, e sagraram-se campeões nacionais.



"A Sofia e o Miguel, conquistaram o 1.º lugar no 18.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, nos jogos “Rastros” (1.º Ciclo) e “Atari go” (3.º Ciclo), respectivamente", revela a escola.

O referido Campeonato Nacional teve lugar na Universidade de Aveiro, com a participação de 1812 alunos, 616 professores e 343 escolas do país.

Os alunos foram acompanhados pela docente Susana Machado Mendes, do Clube de Jogos Matemáticos: 'Desafia-te a jogar'.

A participação nesta final nacional, foi apoiada pela Direcção Regional da Juventude, através do programa 'Provas Dadas'.