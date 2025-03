‘Savoy Residence | Monumentalis’ distinguido com Prémio Nacional do Imobiliário

O empreendimento ‘Savoy Residence | Monumentalis’, inaugurado no ano passado, foi distinguido, ontem, nos ‘óscares’ do imobiliário, promovidos pela revista ‘Magazine Imobiliário’.

No âmbito do Prémio Nacional do Imobiliário, que visa distinguir empreendimentos de excelência de todo o País, o imóvel da Savoy Residence, marca do Grupo AFA, que tem como promotor a AFA Real Estate, situado na Estrada Monumental, no Funchal, venceu na subcategoria ‘Melhor Habitação Regiões Autónomas’, incluida na categoria Habitação.

Este galardão é atribuído desde o ano passado, quando o prémio foi ganho por outro empreendimento do grupo, o ‘Savoy Residence | Insular’. Dada a elevada participação de candidatos na Categoria Habitação, a organização do evento decidiu atribuir igualmente os galardões de Melhor Habitação Norte, Melhor Habitação Centro, Melhor Habitação Sul e Melhor Habitação Regiões Autónomas.

O Prémio Nacional do Imobiliário reconhece os melhores empreendimentos em várias categorias, incluindo habitação, comércio e turismo.

Quanto ao ‘Savoy Residence | Monumentalis’, agora vencedor, resulta de um investimento superior a 100 milhões de euros, tendo colocado no mercado 150 apartamentos premium, uma grande parte dos quais destinados ao mercado internacional de luxo.

O empreendimento desenvolve-se em seis blocos, com tipologias T1 a T4, e nele destacam-se as áreas ajardinadas, que ocupam mais de 10 mil metros quadrados.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Com um design de excelência, o projecto de arquitectura tem assinatura do gabinete RH + Arquitectos, tendo a construção ficado a cargo da AFAVIAS. O ‘Savoy Residence | Monumentalis’ destaca-se pela qualidade e vem reforçar o compromisso do grupo AFA com a inovação no sector imobiliário.

“Este prémio vem reafirmar a posição de liderança da AFA Real Estate no sector e o compromisso com o desenvolvimento de projectos imobiliários de excelência”, refere, ao DIÁRIO, Victor Sousa, General Manager da AFA Real Estate, que recebeu ontem o galardão, numa cerimónia que decorreu em Sintra, no Hotel Vila Galé.

Na ocasião, aquele responsável fez questão de destacar o orgulho pela distinção deste que é “um projecto regional”. Presentes estiveram, também, os arquitectos Roberto Castro e Hugo Jesus, da RH+ Arquitectos.