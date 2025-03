Força Madeira defende Centros de Noite para a terceira idade

A coligação Força Madeira diz que "o envelhecimento da população é uma realidade dos nossos dias, bem como dos tempos vindouros". E, por isso, "a aposta na dignidade da pessoa idosa deve ser um prioridade do Governo Regional e, como tal, é necessário apostar em estruturas de apoio social a esta faixa etária".

"Um dos maiores problemas dos nossos idosos é sem dúvida a solidão. Sejam autónomos ou a necessitar do apoio domiciliário da Segurança Social, a verdade é que não têm acompanhamento no período noturno, sendo que muitos por falta de capacidade financeira para contratar cuidador nesse mesmo período", afirma Liana Reis

A coligação defende "a criação urgente de Centros de Noite de carácter público, permitindo a que os idosos que vivem sozinhos, possam passar a noite com a segurança e vigilância necessárias, retardando desta forma a necessidade de institucionalização precoce dos mesmos, bem como prevenir problemas de saúde mental (depressão, risco de suicídio, risco de psicoses) e situações de assaltos e violência a estas pessoas tão vulneráveis".

No seu entender, "é imperativo que a Secretaria Regional da Inclusão e Juventude invista em soluções públicas, uma vez que não sabemos em que termos e quais as condições que as IPSS apoiadas pelo PRR irão impor para os cuidados aos nossos idosos".