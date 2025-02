Força Madeira diz ser uma afronta que PSD tenha candidatura de "suspeitos, arguidos e detidos"

A coligação Força Madeira considera ser uma afronta o facto da candidatura do PSD contar com "suspeitos, arguidos e ex-detidos". Raquel Coelho concluiu que "o PSD atingiu o fundo do poço".

A cabeça-de-lista da coligação formada por PTP, MPT e RIR reagia, esta manhã, junto ao Palácio da Justiça, às notícias que dão conta de que Pedro Calado, suspeito de corrupção, foi apresentado como coordenador da campanha do PSD no Funchal por Miguel Albuquerque.

A coligação acredita que "o PSD está desesperado" e que “vale tudo” para se refugiarem na imunidade parlamentar. "Os madeirenses têm de fazer uma reflexão séria sobre a crise política que a Madeira atravessa e não podem continuar a suportar este Governo", disse a candidata.