‘Força Madeira’ culpa administradores nomeados politicamente pelos problemas no sector da saúde

A coligação ‘Força Madeira’ (PTP, RIR e MPT) realizou hoje uma iniciativa de campanha junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 23 de Março. A acção teve como porta-voz a candidata Liana Reis, que destacou a necessidade de reformas no sector da Saúde na Região.

A iniciativa serviu para a coligação reforçar a mensagem de que a Saúde deve ser a principal prioridade de qualquer governo e criticar a actuação do governo de Miguel Albuquerque, apontando falhas na gestão do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Um dos principais pontos levantados foi a nomeação política de dirigentes para o Conselho de Administração do SESARAM, sem competências técnicas na área, o que, segundo a coligação, resulta numa administração ineficiente. Uma das consequências é a falta de equipamentos essenciais em serviços de urgência periféricos, como aparelhos de RX, obrigando os utentes a deslocarem-se até o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sobrecarregando ainda mais o serviço.

Liana Reis destacou que há centros de saúde periféricos com salas preparadas para o serviço de RX, mas sem o equipamento necessário. A candidata criticou ainda o facto de um aparelho de RX estar centralizado no Centro de Saúde do Bom Jesus, na mesma área geográfica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, deixando outras localidades desprovidas desse recurso.

Outro exemplo de má gestão apontado foi o gasto de cerca de 50 mil euros na compra de canecas para comemorar o Dia Mundial da Saúde, valor que poderia ter sido investido na aquisição de um aparelho de RX portátil, cujo custo ronda os 60 mil euros. Segundo a coligação, este equipamento poderia ser colocado num dos serviços de urgência periféricos de maior afluência, como na Ribeira Brava ou Machico.

Face a esta situação, a coligação ‘Força Madeira’ defende que os cargos de gestão na Saúde sejam preenchidos através de concursos públicos, garantindo a selecção de profissionais com competência técnica para administrar o sector de forma eficiente.