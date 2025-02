Força Madeira alerta população para não se deixar enganar pelas “falinhas mansas do Sr. Rodrigues”

A coligação do PTP, MPT e RIR esteve, esta quarta-feira, junto à Assembleia Legislativa Madeira, para denunciar "a mentiras do CDS", durante a campanha eleitoral, dizendo que a população não pode se deixar enganar pelas “falinhas mansas do Sr. Rodrigues”.

"Garantir a Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira foi a única preocupação de José Manuel Rodrigues, enquanto esteve a apoiar o Governo”, acusou Raquel Coelho.

Segundo Raquel Coelho, "o CDS representa a falsa oposição ao PSD". Diz ainda que "durante o período que o partido centrista esteve no governo, não fez nada do que havia prometido à população", tendo dado o exemplo do "combate às listas de espera e dos vícios do Serviço Regional de Saúde".

E acrescentou: "Depois enquanto presidente da Assembleia, resolveu alugar o prédio onde estava o antigo Lojão, na Rua da Alfândega, que agora pertence ao Grupo Sousa. Portanto, a única preocupação do Sr. José Manuel Rodrigues são os seus próprios interesses pessoais e dos seus amigos”.