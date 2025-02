Força Madeira defende raio-x para as urgências de Machico

A coligação Força Madeira realizou. hoje, uma iniciativa junto ao Centro de Saúde de Machico para defender mais equipamentos de diagnósticos nos serviços de urgência da Região, como é o caso de máquinas raio-X.

José Manuel Coelho diz que "é imprescindível" dotar as urgências de Machico de uma máquina de raio-X, para evitar a ida de doentes com situações menos graves às urgências hospitalares. "Há muitos anos que falamos nisto, as pessoas chegam às urgências com uma infecção respiratória e têm de ser transportadas para o Hospital Nélio Mendonça porque não existem equipamentos básicos de diagnóstico nos serviços de urgência dos centros de saúde da Região", afirmou o candidato.

O coligação que junta o PTP, o MPT e o RIR criticou também o Governo Regional por ter as "prioridades invertidas" e gastar dinheiro em festas e na subsidiodependência e não investir em equipamentos de diagnóstico básicos para as urgências da Região, favorecendo os lobbies da medicina privada.