Sporting procura regressar aos triunfos na recepção ao Estoril Praia

O campeão Sporting procura hoje regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após três empates consecutivos, na receção ao tranquilo Estoril Praia, em jogo da 24.ª jornada.

Os 'leões' lideram a I Liga, com 53 pontos, os mesmos do Benfica, que viu o encontro com o Gil Vicente ser adiado para 28 de março, em vésperas de receber o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, e mais três do que o FC Porto, que venceu o Arouca (2-0) no sábado.

O Sporting não poderá ainda contar com Maxi Araújo, castigado, numa baixa que se junta aos inúmeros lesionados no plantel de Rui Borges, entre os quais Morita, Hjulmand, Eduardo Quaresma ou St. Juste, com o jovem Alexandre Brito, que tem atuado no meio-campo, a estar em dúvida.

No oitavo lugar, com 34 pontos, o Estoril Praia está na melhor fase da temporada e está há oito encontros sem perder, embora tenha sido derrotado claramente nos jogos com os três 'grandes' -- Sporting (3-0), FC Porto (4-0) e Benfica (3-0).

Em 29 receções aos 'canarinhos' para o campeonato, o Sporting apenas foi derrotado uma vez, em 2013/14, e cedeu dois empates, somando sete vitórias consecutivas no seu estádio.

O encontro entre Sporting e Estoril Praia está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol do Funchal.

Programa da 24.ª jornada:

- Sábado, 01 mar:

Nacional -- Famalicão, 2-1

Arouca - FC Porto, 0-2

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 1-0

- Domingo, 02 mar:

Moreirense - Estrela da Amadora, 1-1

Boavista - Santa Clara, 1-0

Farense -- AVS, 0-1

Rio Ave - Sporting de Braga, 2-1

- Segunda-feira, 03 mar:

Sporting - Estoril Praia, 20:15

- Sexta-feira, 28 mar:

Gil Vicente -- Benfica, 20:15