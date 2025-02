Manchester United volta aos triunfos e Nottingham Forest atrasa Arsenal

O Nottingam Forest, de Nuno Espírito Santo, atrasou hoje o Arsenal na luta pelo título da Liga inglesa de futebol, com um empate a zero na 27.ª jornada, enquanto o Manchester United, de Ruben Amorim, regressou aos triunfos.

Equipa surpresa da Premier League esta temporada, o Forest, que teve Jota Silva no banco, mantém o terceiro lugar, com 48 pontos, menos seis do que o Arsenal, que pode ficar a 13 do líder Liverpool, que recebe hoje o Newcastle.

O Manchester City manteve o quarto lugar, que tinha perdido de forma provisória para o Chelsea na terça-feira, graças a um triunfo em casa do Tottenham, por 1-0, com um golo do inevitável norueguês Erling Haaland (12 minutos), o 21.º na prova.

Nos 'citizens', Ruben Dias e Matheus Nunes foram titulares e Bernardo Silva entrou na segunda parte, ajudando os campeões ingleses a interromperem uma série de três vitórias seguidas do Tottenham, que é 13.º classificado, com 33 pontos.

Um lugar abaixo, com os mesmos 33 pontos, está o Manchester United, que hoje sofreu para regressar aos triunfos, após três jogos sem vencer no campeonato, graças a um triunfo sobre o Ipswich, por 3-2, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze'.

Nos 'red devils', Patrick Dorgu teve uma exibição terrível, ao oferecer a Jaden Philogene o primeiro golo, após uma descoordenação com o guarda-redes Andre Onana, logo aos quatro minutos, e ver o vermelho direto, aos 43, após entrada violenta.

Pelo meio, um autogolo de Sam Morsy (22 minutos) empatou o jogo e Matthijs de Ligt (26) colocou o Manchester United em vantagem, com Philogene a restabelecer nova igualdade (45+2).

O herói acabou por ser o central Harry Maguire, ao fazer o golo do triunfo, aos 47 minutos, após um cruzamento de Bruno Fernandes.

O Ipswich não vence desde 30 de dezembro de 2024 e é 18.º classificado, primeiro em zona de despromoção, com 17 pontos, a cinco da primeira equipa em posição de 'salvação', o Wolverhampton, de Vítor Pereira.

No outro encontro do dia, o Brentford (11.º posicionado) e o Everton (15.º), com João Virgínia e Chermiti no banco, empataram a um golo, com Yoane Wissa (45+4) a dar vantagem ao conjunto da casa e Jake O'Brien (77) a empatar para a equipa de Liverpool.