Entulho do mau tempo na Praia Formosa

A praia Formosa, no Funchal, encontra-se com entulho do mau tempo, que ainda não foi limpo.

Apesar do tempo não estar convidativo a banhos, é possível ver nas fotografias captadas pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva, que a praia está condicionada.

Tal aconteceu devido aos avisos de agitação marítima forte e chuvas no início desta semana, que arrastaram para o mar o canavial. A corrente marítima associada à forte rebentação, desta noite, encarregou-se de 'devolver' à terra.