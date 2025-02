Prémios ‘É a tua vez’ são entregues hoje

Os vencedores do concurso que definiu as quatro capas do suplemento 'A Tua Vez', destinado aos alunos do 3.º ciclo, já foram revelados. A nova edição estará disponível nas bancas a partir de 26 de Fevereiro.

A escolha das ilustrações vencedoras foi um desafio, dada a elevada participação. No total, 22 escolas da Região submeteram 155 propostas, todas baseadas no tema 'A minha acção molda o meu futuro'.

A cerimônia de entrega dos prémios está marcada para esta quarta-feira, às 15h30, na FNAC Madeira, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do director do DIÁRIO, além de representantes da NOS Madeira e da FNAC Madeira.

Os quatro alunos vencedores terão a oportunidade de ver seus trabalhos publicados e em destaque no suplemento, além de serem premiados pela criatividade e originalidade. Três deles receberão 100 euros, um prémio oferecido pela FNAC Madeira. Além disso, serão atribuídas cinco menções honrosas e quatro prémios especiais de participação, no valor de 30 e 25 euros, respectivamente, também cortesia da FNAC. A NOS Madeira irá premiar ainda a ilustração mais criativa entre as vencedoras com um iPhone 15.

'A Tua Vez' é um suplemento escolar promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e publicado pelo DIÁRIO, em colaboração com escolas do 3.º ciclo. Nesta sétima série, a publicação reforça o compromisso com o meio ambiente, dedicando-se exclusivamente a temas ecológicos e sustentáveis.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau realiza conferência 'Partilha de Saberes – Viver com Alzheimer', com presença de José Manuel Rodrigues, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira

- 9h30 - CNE realiza audiência com José Manuel Rodrigues, na Sede da Assembleia

- 10h00 - PSD/Madeira promove acção política junto ao Hospital dos Marmeleiros

- 10h00 - Funchal Climate Week, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

10h00 - Exposição "Mãos Pequenas, grandes decições"

10h45 - Lançameto do Livro "Viagem da Bia - Alterações Climáticas no Funchal"

15h00 - Sessão de Cimena Ambiental

19h00 - Yoga - Viagem Meditativa



- 10h30 - CNE realiza audiência com Miguel Albuquerque, na Quinta Vigía

- 11h00 - PS-Madeira promove conferência de imprensa junto à lagoa do Lugar de Baixo - Ponta do Sol

- 11h00 - Iniciativa Liberal Madeira com iniciativa política na Azinhaga de Santo Amaro, 9

- 11h30 - Coligação Força Madeira (PTP.MPT.RIR) leva a cabo iniciativa política, junto à rotunda do Leroy Merlin

- 12h00 - Nova Direita vai estar como os auxiliares do Hospital dos Marmeleiros

- 12h00 - CNE realiza audiência com Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço

- 12h45 - CDU promove iniciativa política, junto à Universidade da Madeira - Campos da Penteada

- 14h30 - José Manuel Rodrigues, recebe o Comandante da Zona da Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, para apresentação de cumprimentos de despedida, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - CNE realiza reunião Forças de Segurança (PSP e GNR), no Palácio de São Lourenço

- 15h00 - CDS-PP Madeira com acção Politica, nas instalações do Grupo Parlamentar do CDS-PP

- 15h00 - Cerimónia de assinatura dos protocolos de apoio a 49 associações de cariz desportivo, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal, no Salão Nobre Câmara Municipal do Funchal

- 19h00 - Reunião do Conselho da Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal, no Seminário Diocesano do Funchal (Sala da Pastoral Juvenil)

- 20h15 - CAB - Imortal da Liga de basquetebol feminino, no Pavilhão do CAB

- 21h00 - 112.º aniversário da Associação Recreio Musical União da Mocidade com Concerto Especial, na Assembleia Legislativa da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Baleia

EFEMÉRIDES:

1649 - Segunda Batalha dos Guararapes, Brasil. O exército holandês é derrotado pelas tropas de Francisco Barreto, em Pernambuco.

1743 - Nasce o compositor e violoncelista italiano Luigi Rodolfo Boccherini. Compôs a primeira música para um quinteto de cordas, bem como um quinteto de cordas e piano.

1810 - É assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Portugal e o Reino Unido, que facilita o acesso dos britânicos ao mercado brasileiro.

1822 - Revolta da Baía contra o domínio português no Brasil. O levantamento é sufocado às ordens de D. Pedro.

1906 - O norte-americano William Kellog funda a primeira companhia comercial de flocos de cereais.

1942 - II Guerra Mundial. Bombardeiros japoneses atacam Darwin, Austrália.

1945 - II Guerra Mundial. Cerca de 30 mil fuzileiros norte-americanos desembarcam em Iwo Jima, Japão.

1947 - É lançada a primeira edição do romance "Debaixo do Vulcão", do escritor inglês Malcolm Lowry.

1951 - Morre, com 81 anos, o escritor francês André Gide, autor de "As Caves do Vaticano" e "Les Faux Monnayeurs". Prémio Nobel da Literatura em 1947.

1959 - É assinado o Acordo de Londres, no qual Grécia, Turquia e Reino Unido se comprometem a conceder a independência a Chipre.

1963 - Moscovo concorda com a retirada das tropas de Cuba. É o ponto final na crise dos mísseis, que opôs a administração norte-americana à soviética no outono anterior.

1975 - Morre, aos 64 anos, o arquiteto Francisco Keil do Amaral, nome fundador da moderna Arquitetura Paisagística portuguesa, autor do parque de Monsanto, da rede do Metropolitano e dos aeroportos de Lisboa e de Luanda.

1979 - O Governo islâmico do Irão corta relações diplomáticas com Israel.

1980 - Líderes religiosos de 22 países, incluindo a União Soviética (URSS) e a Alemanha de Leste, condenam a intervenção militar soviética no Afeganistão.

1983 - A Apple, de Steve Jobs, lança o Lisa, o primeiro computador pessoal com interface gráfico e rato.

1986 - A União Soviética lança o primeiro módulo da estação espacial Mir. Chamado de bloco base Mir ou módulo central, este primeiro elemento fornecia acomodações, suporte à vida, comando e controle e sistemas de comunicação.

1988 - É publicada a resolução do Conselho de Ministros n.º 6/88, que aprova o Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro Portugueses (1988-1994).

1990 - Morre, com 84 anos, o cineasta britânico Michael Latham Powell, realizador de "O Ladrão de Bagdad", "A Vida do Coronel Blimp" e "Sapatos Vermelhos", com Emeric Pressburger.

1991 - Morre, aos 71 anos, o médico psiquiatra Eduardo Luís Cortesão.

1993 - A assembleia-geral da Air Atlantis decide extinguir a companhia, recebe o apoio da TAP (proponente), banco ESSi, seguradora Império e grupo Dionísio Pestana.

1995 - Fernando Nogueira sucede a Aníbal Cavaco Silva na liderança do PSD, no XVII Congresso Nacional do partido, em Lisboa.

1997 - Morre, com 90 anos, Rómulo de Carvalho, professor, cientista, historiador e investigador, e poeta sob o pseudónimo António Gedeão.

1999 - Morre, com 73 anos, Octávio Pato, membro do secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português (PCP), foi deputado e presidente do grupo parlamentar do PCP na Assembleia Constituinte (1975), candidato à Presidência da República em 1976 e deputado à Assembleia da República de 1976 a 1991.

2001 - Morre, aos 87 anos, o cineasta norte-americano Stanley Earl Kramer, realizador de "Serenata à Chuva" (1952).

- Morre, aos 87 anos, o cantor e escritor francês Charles Trenet, conhecido pela balada "La Mer (Beyond The Sea)".

2003 - A Comissão Europeia adota o projeto de reforma do Banco Central Europeu (BCE) na perspetiva do alargamento da União Europeia.

2004 - O Tribunal da Relação de Lisboa ordena a libertação do ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, por não ter sido ouvido no âmbito de uma diligência do caso Euroárea. O juiz titular do processo emite novo mandado de detenção.

2006 - Caricaturas de Maomé. A Dinamarca retira o seu embaixador em Islamabad, no Paquistão, Bengt Wigotski, por alegada impossibilidade de desempenhar o seu trabalho "nas atuais condições".

- Trasladação do corpo da irmã Lúcia, um dos "três pastorinhos de Fátima", para a Basílica do Santuário de Fátima.

- Realiza-se, no Rio Tejo, em Lisboa, a primeira cerimónia fúnebre budista em Portugal, conduzida pela lama Khetzun Gyaltzen.

2007 - É publicada em Diário da República a nova Lei das Finanças Regionais, aprovada a 30 de novembro de 2006 e promulgada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no dia 07.

- O presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, demite-se em protesto pela nova Lei das Finanças Regionais. O pedido de demissão é aceite no dia 21 e o decreto que demite o Governo Regional é publicado no dia 22.

- Pelo menos 67 pessoas morrem e 60 ficam feridas num atentado contra o "comboio da amizade", que liga Nova Deli, na Índia, a Lahore, no Paquistão.

- O poeta e tradutor Vasco Graça Moura é distinguido com o prémio de poesia Max Jacob, atribuído a uma obra estrangeira publicada em França, com o livro "Une lettre en hiver: Et autres poèmes" ("Uma Carta no Inverno").

- Morre, com 85 anos, Janet Blair, cantora e atriz norte-americana, estrela de comédias e filmes musicais na década de 1940. O seu primeiro filme de êxito foi a comédia "My Sister Eileen".

2008 - Os dois principais movimentos da oposição, o da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, assassinada a 27 de dezembro num atentado suicida, e o do seu rival nos anos 1990, Nawaz Sharif, são os mais votados nas eleições no Paquistão e decidem formar um governo de coligação.

- A força da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) intervém no Kosovo pela primeira vez desde a declaração de independência, algumas horas antes da chegada a Pristina do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Javier Solana.

- Aos 81 anos, Fidel Castro, renuncia à Presidência do Conselho de Estado de Cuba. "Não aspiro, nem aceitarei - repito - não aspiro, nem aceitarei o cargo de Presidente do Conselho de Estado e de comandante-em-chefe".

- Os deputados luxemburgueses adotam uma proposta de lei para despenalizar a eutanásia no Luxemburgo, terceiro país da União Europeia a não sancionar esta prática.

- Morre, com 83 anos, o escritor libanês Souheil Idriss, considerado um dos maiores romancistas árabes contemporâneos, fundador da prestigiada revista literária "Al Adab" ("Letras").

- Morre, aos 66 anos, a bailarina russa Natalia Bessmertnova, uma das estrelas do Teatro Bolshoi.

2012 - Morre, aos 94 anos, Francisco Igrejas Caeiro, ator, encenador e locutor de rádio, fundou o Teatro Maria Matos, em Lisboa, em 1969.

2014 - Os serviços de segurança ucranianos anunciam o lançamento de uma operação "antiterrorista" em todo o país, em resposta aos violentos confrontos registados e que fizeram pelo menos 26 mortos.

- Morre, com 86 anos, Simón Díaz, cantor e compositor popular venezuelano. "Caballo Viejo" ("Cavalo Velho") é um dos seus temas mais conhecido.

2015 - O Conselho de Ministros aprova a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que tem como objetivos "detetar, prevenir, proteger, perseguir e responder" a este fenómeno em "todas as suas manifestações".

2016 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga as leis sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), diplomas vetados em janeiro mas depois reconfirmados pelos deputados.

- Morre, aos 89 anos, Nelle Harper Lee, escritora norte-americana vencedora do Prémio Pulitzer em 1961 com o livro "Não Matem a Cotovia" ("To Kill a Mockingbird" no original).

- Morre, com 84 anos, Umberto Eco, escritor, filósofo e ensaísta italiano, autor de "O Nome da Rosa", que lhe valeu o Prémio Strega, em 1981. O seu último romance, "Número Zero", é uma crítica ao mau jornalismo, às mentiras e à manipulação da história.

2019 - Morre, aos 85 anos, Karl Otto Lagerfeld, designer de moda alemão e diretor criativo da casa francesa Chanel desde 1983.

2020 - Covid-19. As autoridades iranianas confirmam as duas primeiras mortes no país devido ao novo coronavírus.

- Morre, aos 99 anos, Jean Daniel, jornalista francês, um dos fundadores da revista Le Nouvel Observateur.

- Morre, aos 78 anos, Jens Nygaard Knudsen, designer dinamarquês, criador das figuras Lego.

2021 - Morre, aos 93 anos, José Atalaya, maestro e compositor, primeiro diretor do Grupo Experimental de Ópera de Câmara, que fundou com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, antes do aparecimento da Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade, em 1966.

2022 - A Rússia lança exercícios militares "estratégicos" com mísseis balísticos e de cruzeiro, em plena escalada de tensão com o Ocidente, que teme uma iminente invasão russa da Ucrânia.

- Morre, com 76 anos, Gary Brooker, músico inglês, vocalista e fundador dos Procol Harum, banda de rock britânica.

- Morre, aos 79 anos, Dan Graham, escritor, fotógrafo, arquiteto, escultor e realizador norte-americano. Em 1964, fundou a Galeria John Daniels em Nova Iorque.

2024 - Morre, aos 63 anos, Andreas Brehme, antigo futebolista internacional alemão, marcou o único golo da vitória da República Federal da Alemanha (RFA) na final do Mundial de 1990 frente à Argentina.

- Morre, aos 50 anos, o ator galês Ewen MacIntosh, ficou conhecido pelo papel de Keith Bishop na série britânica "The Office".

