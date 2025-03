Talibãs libertam no Afeganistão quase 2.500 prisioneiros antes do fim do Ramadão

O Governo do Afeganistão, controlado pelos talibãs, libertou quase 2.500 prisioneiros, em vésperas do final do Ramadão, anunciou hoje o Supremo Tribunal, citado pela Agência France-Presse (AFP).

A libertação de condenados por delitos menores é uma prática comum no período que antecede o feriado Aid el-Fitr, que marca o fim do Ramadão.

No ano passado, as autoridades talibãs, no poder desde 2021, libertaram cerca de 2.800 prisioneiros antes do fim do Ramadão.

O número exato de prisioneiros no Afeganistão não é conhecido, mas um porta-voz do Gabinete de Administração Prisional, Mohamad Nasim Lalahand, disse hoje à France-Presse que estão sob a sua custódia entre 11.000 e 12.000 pessoas.