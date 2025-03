Pelo menos 11 mortos em ataques de drones no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram, na região Oeste do Paquistão, na sequência de três ataques de drones do exército contra os talibãs, anunciaram as autoridades locais.

"Três ataques com drones foram realizados" entre sexta-feira e hoje, em Khyber Pakhtunkwa, na fronteira com o Afeganistão, anunciou fonte oficial da polícia.

Entre as 11 vítimas estão duas mulheres e duas crianças.

Os ataques tinham como alvo os talibãs, estando agora a decorrer uma investigação para apurar se estes estavam no local.

"É muito cedo para dizer se os locais afetados são áreas civis ou se abrigavam talibãs", referiu a polícia.

O movimento talibã paquistanês TTP assumiu, recentemente, a responsabilidade por cerca de uma centena de ataques em Khyber Pakhtunkwa, o último dos quais na sexta-feira.