Incêndio florestal no Campanário mobiliza bombeiros e helicóptero

Um incêndio florestal que deflagrou, esta tarde, no sítio da Cova da Velha, no Campanário, levou à mobilização de viaturas e elementos dos Bombeiros da Ribeira Brava, bem como do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil. A subida da temperatura e o vento forte que se fazem sentir neste sábado podem dificultar o combate às chamas.

Não é a primeira vez que ocorre um incêndio florestal neste sítio. Há cinco anos, por esta mesma altura, houve um fogo que deflagrou no período nocturno.