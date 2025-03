IFCN visitou investimentos florestais privados no Monte

O Conselho Directivo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) realizou esta manhã uma visita "aos trabalhos de consolidação de dois investimentos florestais privados concretizados na freguesia do Monte, concelho do Funchal, que visam a recuperação e valorização da floresta, bem como a protecção das áreas a jusante, incluindo a cidade do Funchal", informa a SRAPA.

De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, "estes projetos representam um esforço significativo de investimento privado na recuperação e gestão sustentável da floresta, refletindo um compromisso crescente com a valorização ambiental e a mitigação dos riscos associados aos incêndios florestais e à erosão dos solos. No total, as intervenções abrangem cerca de 112 hectares e representam um investimento significativo na área florestal".

Explica que "os trabalhos de consolidação em curso incluem a limpeza e remoção da vegetação invasora, a condução dos povoamentos jovens, o aproveitamento da regeneração, a implementação de soluções de engenharia natural e a verificação e beneficiação das infraestruturas implementadas quer viárias quer de combate a incêndios. Estas ações são essenciais para reforçar a resiliência da floresta, melhorar a sua capacidade ecológica e garantir a segurança das populações a jusante, nomeadamente na cidade do Funchal", garante.

Salienta a SRAPA que durante a visita, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, destacou a importância destes investimentos privados para a sustentabilidade da floresta.

O compromisso dos proprietários e investidores privados na recuperação e gestão da floresta é um fator essencial para assegurar a resiliência do nosso território. Estas intervenções garantem a implementação de uma silvicultura preventiva, protegendo o solo, os recursos hídricos e as populações a jusante. Manuel Filipe

A nota termina, frisando que "estes investimentos refletem uma aposta estratégica na valorização da floresta, promovendo um território mais seguro, ambientalmente equilibrado e economicamente sustentável, consolidando a importância da gestão florestal privada no desenvolvimento rural e na mitigação dos riscos ambientais".