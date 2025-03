'MSC Opera' realiza a última escala desta época no Funchal

O 'MSC Opera' termina, hoje, a série de escalas que realizou no Funchal, desde Novembro do ano passado, e que levou ao movimento de 11.245 passageiros, sendo 5.693 desembarcados e 5.552 embarcados. Mesmo nesta última escala, o navio está a realizar um turnaround de 304 desembarques e 234 embarques.



Esta quinta-feira termina o cruzeiro iniciado neste porto, no passado dia 13 e começa agora, itinerários de 7 ou 14 noites que podem ir até Valência ou Veneza como destino final, com escalas no primeiro caso, em La Palma, Lanzarote, Tenerife, Marrakesh e Valencia e no segundo itinerário, junta a estas escalas, as de Civitavechia, Corfu, Bari, Zadar e Veneza, onde termina a viagem a 3 de Abril.

O navio traz à Madeira 2.152 passageiros e 736 tripulantes, fica em porto até às 18 horas, quando sai para La Palma.

Vai ficar posicionado nos próximos meses no Mediterrâneo.