Até ao momento, 260 eleitores já exerceram o seu direito de voto na freguesia da Sé, no Funchal, nas eleições regionais de 2025.

Com um total de 2.042 eleitores registados nas mesas de voto que ficam localizadas na Câmara Municipal do Funchal, a participação está “ligeiramente melhor” comparada com o último acto eleitoral, de acordo com os responsáveis desta secção de voto.