PSP detém dois homens por posse de arma proibida

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira deteve dois homens, com as idades de 40 e 42 anos, naturais e residentes no Funchal, pelo crime de posse de arma proibida.

Em nota enviada à comunicação social, a PSP explica que na madrugada de sábado, 22 de Março, o carro patrulha da Esquadra do Funchal procedeu à fiscalização de uma viatura ligeira de passageiros, que estava a circular junto da zona de diversão nocturna na baixa da cidade.

"No interior da viatura foram identificados 5 cidadãos, os quais demonstraram-se perturbados perante a presença policial, facto que indiciou um possível cometimento de um crime", refere.

As suspeitas foram confirmadas após realização de uma revista sumária a todos os intervenientes, tendo sido apreendidas "2 armas brancas, 2 armas proibidas e 4 doses de 'Ecstasy' e 1 dose de 'Bloom'".

"As duas armas proibidas tratam-se de uma faca com lâmina oculta, vulgarmente designada por 'borboleta' e de um objecto metálico apelidado de 'soqueira', utilizado apenas como único propósito de produzir lesões à integridade física de outrem. As restantes 2 armas brancas foram apreendidas uma vez que a sua posse e utilização, naquele contexto, não estava justificada".

Os dois suspeitos que se encontravam na posse de armas proibidas foram detidos enquanto que o suspeito que detinha o produto estupefaciente foi identificado para efeitos de processo na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

Todos aguardam os tramites do processo em liberdade.

"O Comando Regional da PSP Madeira reforça assim a sua posição na repressão da violência e dos comportamentos violentos em zonas de diversão noturna, para redução dos crimes cometidos contra pessoas e património.", remata.