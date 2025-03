PSP alerta para burlas relacionadas com investimentos em criptomoedas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou hoje para as burlas relacionadas com os investimentos em criptomoedas, que têm vindo a apresentar um crescimento significativo no universo da criminalidade.

Em comunicado, a PSP justifica que este aumento é exponenciado por alguma falta de literacia financeira e técnica por parte das vítimas.

Este tipo de criminalidade tem como pilar fundamental o ciberespaço, sendo o investimento em criptomoeda divulgado e efetivamente concretizado através de meios informáticos, indica.

"A criptomoeda é uma moeda digital, sendo que entre as mais conhecidas estão a Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin, a Monero, a Solana, que podem ser compradas por meio de uma 'exchange', uma aplicação, um 'site' ou em caixas ATM", refere.

A PSP chama a atenção para casos em que os burlões usam a imagem de figuras públicas, como por exemplo jogadores de futebol, cantores, atores ou apresentadores de televisão, ou de envio de 'links' fraudulentos através de mensagem escrita, e-mail ou das aplicações WhatsApp ou Telegram.

De acordo com a PSP, o burlão promete elevada rentabilidade num curto espaço de tempo, retornos garantidos com um "risco zero", exige pagamentos antecipados, efetuados em criptomoeda, promete dinheiro grátis sem contrapartidas, disponibiliza ajuda gratuita para um excelente investimento sem ser solicitado, não dá detalhes ou explicações pormenorizadas sobre o investimento e apela à urgência do investimento.

"Após aceitar o investimento, a vítima de burla é iludida com uma página digital em que visualiza os seus investimentos, contudo, na realidade não tem qualquer acesso à manutenção da sua carteira digital, perdendo todo o valor financeiro digital investido", destaca a PSP.

Assim, a PSP alerta para a importância do investimento na prevenção e no combate a este fenómeno, sensibilizando as pessoas para os riscos associados a estas burlas.

A polícia aconselha a quem pense fazer algum tipo de investimento desta natureza a fazer uma pesquisa, a informar-se sobre quais as empresas devidamente licenciadas;, a visitar/entrar apenas em páginas oficiais devidamente credenciadas e desconfiar de investimentos que garantam elevados lucros, grandes retornos a "risco zero".

Recomenda igualmente as pessoas a fazer questões pertinentes sobre o investimento, valores, prazos, formas e métodos de gestão da carteira digital, a desconfiar de contactos inusitados e não solicitados com informações de "investimento de sonho", a nunca clicar em 'links' de um texto, e-mail ou mensagem remetidos por contacto pessoal ou empresa que desconhece e a desconfiar de investimentos em que se apela ao seu caráter urgente.

É ainda pedido, que as pessoas denunciem todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha.